Итоги Ташкентского международного инвестиционного форума

В столице завершил свою работу 1-й Ташкентский международный инвестиционный форум (ТМИФ). Мероприятие стало масштабным деловым событием, объединившим на своей площадке более 2 тысяч участников – крупных инвесторов и высокопоставленных гостей из 56 стран мира.

Атмосфера Форума, а также его насыщенная деловая программа располагала к доверительному диалогу, конструктивному обмену мнениями и налаживанию новых контактов и партнерских связей.

Посредством Форума правительство страны обозначило для международного делового сообщества вектор на последовательную работу по созданию максимально комфортных и привлекательных условий для инвесторов и всестороннему углублению взаимовыгодного партнерства с зарубежными партнерами и международными организациями.

В рамках панельных сессий и мероприятий Форума были раскрыты инвестиционные и экономические возможности различных отраслей и регионов страны, рассмотрены результаты, достигнутые в социально-экономическом реформировании Узбекистана, а также приоритетные направления его дальнейшего развития, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, либерализации торговли и повышения конкурентоспособности национальной экономики, дальнейшие шаги по индустриализации страны и ориентированию промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, меры по трансформации отечественной энергетики и переходу на альтернативные источники энергии, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышение их транзитного потенциала.

Представители правительственных, деловых и экспертных кругов обсудили механизмы восстановления и стимулирования ускоренного развития экономической активности в постковидный период, сокращения бедности, регулирования денежно-кредитной политики, поддержки бизнеса, развития банковской сферы и финансового рынка.

На полях Форума были проведены 5-е заседание Межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта и молодежи между Республикой Узбекистан и Королевством Саудовская Аравия, Узбекско-Китайский инвестиционный форум «Промышленная кооперация. Новые возможности», а также Страновая платформа по Узбекистану, в которой приняли участие руководители международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и партнеров по развитию. Также участники Форума активно обменивались мнениями и обсуждали перспективы сотрудничества в ходе двусторонних встреч и переговоров.

Стоит отметить и практическое значение мероприятие – по итогам Форума был подписан пакет твердых контрактов и инвестиционных соглашений на сумму 7,8 млрд долларов. Также были достигнуты предварительные договоренности по реализации проектов на сумму 3,5 млрд долларов.

ТМИФ, заявив о себе как о масштабной коммуникационной площадке для укрепления и развития межрегиональных и международных связей, одновременно стал мощным катализатором межстранового и межрегионального инвестиционного и внешнеэкономического сотрудничества. Ожидается, что Форум станет постоянно действующей платформой для привлечения иностранных инвестиций и современных технологий в экономику как Узбекистана, так и всего региона Центральной Азии, а также выявления сфер взаимных интересов для налаживания прямых связей между предпринимателями региона и зарубежными деловыми кругами. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 29 марта 2022 г.