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Педагогический семинар университетского издательства Гренобля для учителей французского языка туркменских вузов

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24 марта 2022 г. французское издательство Presses Universitaires de Grenoble (PUG) в партнерстве с Французским институтом Туркменистана организовало образовательный онлайн-семинар для преподавателей французского языка ашхабадских вузов.

Семинар, проведенный г-жой Сильви Биго, президентом исполнительного совета PUG, и г-жой Изабель Грука, директором отдела французского языка как иностранного, позволил представить в Туркменистане новый метод «A vous!» (книга + цифровое приложение), а также были рассмотрены следующие темы:

– оживить класс творческой деятельностью;

– обучать французскому языку на начальном уровне в онлайн-режиме.

Встречу открыла г-жа Изабель Гинель, посол Франции в Туркменистане.

Это онлайн-мероприятие сопровождалось передачей издательством PUG в дар учебных пособий факультетам французского языка Государственного университета имени Махтумкули, Институту мировых языков имени Азади, а также Институту международных отношений. ///Французский Институт в Туркменистане

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