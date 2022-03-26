Студент по обмену из Казахстана получил горький опыт в США – CSFES обращается в Государственный департамент для рассмотрения жалоб

8 марта 2022 года Государственный департамент США опубликовал дело № 0000167491 по жалобе, полученной от Комитета по безопасности иностранных студентов по обмену (CSFES). В жалобе описывались тяжелые обстоятельства, в которых 16-летний Д.А. из Казахстана пребывал в Шелтоне, штат Вашингтон.

[Полное имя студентки из Казахстана не разглашается по соображениям конфиденциальности]

Комитет получил пятистраничный документ, излагающий правила и условия, с которыми Д.А. и ее родители согласились 12 февраля 2020 г. Нигде в «Правилах и условиях» не указано, что Д.А. и ее родители согласились с тем, чтобы она жила с психически больной матерью-алкоголичкой в токсичной среде. Нигде в Правилах и условиях Д.А. и ее родители не соглашались, чтобы принимающая мать Д.А. использовала дебетовую / кредитную карту Д.А. для покупки алкоголя, сена для лошадей и бензина. Нигде в Правилах и условиях не указано, что Д.А. и ее родители согласились на то, чтобы Д.А. питалась лапшой Раман и макаронами с сыром на ужин в течение двух месяцев, а также жила с собачьими экскрементами, разбросанными по дому, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные окружным прокурором, которые также были направлены в Государственный департамент. И, наконец, нигде в Правилах и условиях не указано, что просьбы Д.А. в адрес агентства по размещению в США Student American International (SAI) со штаб-квартирой в Миртл-Бич, Южная Каролина, по обеспечению надлежащей принимающей семьи не будут услышаны.

Д.А. вернулся домой в Казахстан в феврале 2022 года. Она больше не могла этого выносить. Девушка должна была находиться в Соединенных Штатах до июня 2022 года, посещая занятия в Shelton High School в Шелтоне, штат Вашингтон.

Директор Комитета CSFES Даниэль Грихалва отметила: «Справедливое и надлежащее действие, которое необходимо предпринять, заключается в том, чтобы агентство Student American International возместило родителям студентки сумму в размере 9 900 долларов США, потраченную на оплату программы, которая включает примерно 100 долларов США в покупках принимающей матерью на дебетовую / кредитную карту Д.А.»

На сегодняшний день Государственный департамент США до сих пор не проинформировал CSFES о своих выводах. /// nCa, 26 марта 2022 года (в сотрудничестве с CSFES, Калифорния)

Примечание:

CSFES – базирующаяся в Калифорнии некоммерческая корпорация, выступающая за безопасность, защиту и благополучие студентов по обмену по всему миру и сыгравшая важную роль в укреплении нормативных актов Государственного департамента США по защите этих молодых людей.

CSFES повышает осведомленность общественности и проводит обучение, связанное с безопасностью студентов по обмену, для будущих и нынешних студентов по обмену и их родителей, школьных администраторов. Особое внимание уделяется организациям, занимающимся обменным обучением, правительственным учреждениям с целью обеспечения защиты студентов по обмену по всему миру.

В настоящее время CSFES является полностью волонтерской организацией, выступающей за безопасность иностранных студентов по обмену.

CSFES поддерживает культурный обмен и привержен идее, что каждый иностранный студент заслуживает безопасного и запоминающегося опыта обмена. Мы безоговорочно верим, что, пока эти сыновья и дочери учатся за границей, они должны ожидать и полностью заслуживают того, чтобы с ними обращались так, как если бы они были нашими собственными детьми.

Подробнее на веб–сайте CSFES – http://www.csfes.org/