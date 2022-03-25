В столице начал свою работу первый Ташкентский международный инвестиционный форум

Сегодня в столице стартовал первый Ташкентский международный инвестиционный форум, открывшийся пленарным заседанием, в котором принял участие Президент Шавкат Мирзиёев.

По информации пресс-службы главы нашего государства, в сессии также приняли участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль-Рено Бассо, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, вице-президент Всемирной торговой организации Сянчен Чжан, вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константин Лимитовский, вице-президент Международной финансовой корпорации Стефани фон Фридербург. Модератором заседания выступил директор по коммуникациям Европейского банка реконструкции и развития Джонатан Чарльз, получивший известность как ведущий новостей на международном телеканале BBC World News.

Глава государства приветствовал участников форума и выступил со вступительной речью, рассказав о реформах и преобразованиях в стране, проведенных в последние несколько лет, а также обозначил приоритетные направления ее дальнейшего развития.

Президент отметил, что на протяжении многих веков Узбекистан, располагаясь на территории древнего Мавераннахра в центре Великого Шелкового пути, привлекал внимание торговцев, бизнесменов и предпринимателей из разных регионов мира, издревле славясь как территория, где пересекаются караванные пути через континенты Азии, Европы и Африки.

Узбекская земля, имеющая 3-тысячелетнюю историю государственности, долгое время являлась центром, где активно развивались торговля, экономика, наука, культура и искусство.

В продолжение этих традиций, на основе принципа «От великого прошлого к великому будущему» в нашей стране ведется интенсивная работа по продолжению экономического и социального развития. В связи с этим главой государства были перечислены ключевые направления реформ в Узбекистане.

В частности, в 2017 году был сделан большой шаг – отменены ограничения на конвертацию иностранной валюты и репатриацию прибыли иностранными инвесторами. Впервые узбекские банки и крупные предприятия получили международные рейтинги и вышли на мировые финансовые рынки.

В целях обеспечения открытости для международного сообщества Узбекистан ввел безвизовый доступ для граждан 90 иностранных государств, при этом гражданам еще 60 стран была предоставлена возможность получить визу в упрощенном порядке. По данным показателям мы достигли статуса самого открытого государства в регионе.

Проводится системная работа в сферах борьбы с коррупцией и обеспечения защиты прав и свобод граждан. В 2020 году в Узбекистане была принята Национальная стратегия в области прав человека, и впервые в истории наша страна была избрана членом Совета ООН по правам человека.

Были отмечены успехи, достигнутые в построении гражданского общества, обеспечения свободы слова, поддержки деятельности средств массовой информации, обеспечении защиты трудовых прав и развитию человеческого капитала. В частности, было озвучено, что в стране за последние 5 лет создано более 21 тысячи новых образовательных учреждений для школьников, построено около 200 новых школ, реконструировано и полностью оборудовано около 3 тысяч школ. За тот же короткий период было создано 82 новых университета и института, в том числе 23 зарубежных университета, а общее число высших учебных заведений достигло 159. В результате уровень охвата выпускников школ высшим образованием увеличился с прежних 9 до 28 процентов.

Перечислялись также достижения в реформировании экономической сферы: облегчение налоговой нагрузки, снижение таможенных пошлин, совершенствование налогового администрирования, системные меры по развитию предпринимательства и улучшение инвестиционного климата.

В результате предпринятых мер объем ежегодных иностранных инвестиций, привлекаемых в экономику страны, увеличился втрое. Их совокупный объем за последние 5 лет составил 25 миллиардов долларов. При этом было реализовано порядка 59 тысяч инвестиционных проектов, за счет чего было создано более 2,5 миллиона новых рабочих мест.

В ходе выступления глава государства также подробно остановился на ключевых приоритетах Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, в числе которых последовательное продолжение мер по обеспечению экономической и политической стабильности, создание компактной и высокоэффективной системы государственного управления, ориентированной на поддержку бизнеса, сокращение доли государства в экономике, дальнейшее стимулирование предпринимательской деятельности, обеспечение защиты прав инвесторов, ускоренное развитие и модернизация инфраструктуры, стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью на базе местного сырья, инвестиции в человеческий капитал, либерализация внешней торговли и обеспечение гендерного равенства.

Было озвучено, что в результате реформ в течение следующих 5 лет валовый внутренний продукт достигнет отметки в 100 миллиардов долларов, а ежегодные объемы экспорта увеличатся в 2 раза и превысят показатель в 30 миллиардов долларов. При этом доля частного сектора в ВВП будет доведена до 80 процентов. К 2030 году Узбекистан обещает стать страной с доходами граждан выше среднего уровня.

Главой государства была подчеркнута приверженность дальнейшей последовательной работе по созданию максимально комфортных и привлекательных условий для инвесторов и всестороннего углубления взаимовыгодного партнерства с зарубежными партнерами и международными организациями.

В завершение Президент пожелал участникам продуктивной работы на форуме, активного взаимодействия и достижения новых взаимовыгодных договоренностей по реализации совместных проектов.

В ходе заседания также выступили руководители международных финансовых институтов и финансовых организаций, высказав свою точку зрения о перспективах развития Узбекистана.

На полях панельных сессий и дискуссий форума будут обсуждаться инвестиционный, торгово-экономический и промышленный потенциал Узбекистана, перспективы развития региональных и глобальных торговых связей, механизмы привлечения инвестиций, либерализации торговли и повышения конкурентоспособности национальной экономики, дальнейшие шаги по индустриализации страны и ориентирования промышленности на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, меры по трансформации отечественной энергетики и переходу на альтернативные источники энергии, вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности стран региона и повышение их транзитного потенциала.

Отдельное внимание будет уделено восстановлению и стимулированию ускоренного развития экономической активности в постковидный период, сокращению бедности, регулированию денежно-кредитной политики, поддержке бизнеса, развитию банковской сферы и финансового рынка.

В рамках программы Форума также состоится 5-е заседание Межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, культуры, спорта и молодежи между Узбекистаном и Саудовской Аравией, Узбекско-китайский инвестиционный форум «Промышленная кооперация. Новые возможности», а также Страновая платформа по Узбекистану, в которой примут участие руководители международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций и партнеров по развитию.

Ташкентский международный инвестиционный форум завершит свою работу 26 марта.///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 25 марта 2022 г.