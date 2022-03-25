Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии коттеджного комплекса МВД

Президент Сердар Бердымухамедов возглавил церемонию открытия коттеджного комплекса в четверг, 24 марта 2022 года.

Это вторая очередь жилого комплекса для сотрудников министерства внутренних дел. Комплекс назван в честь Мяликкулы Бердымухамедова, деда президента, который уволился со службы в полиции в звании подполковника. В 1982 году. В жилом комплексе расположился музей, посвященный Мяликкулы Бердымухамедову, который скончался 18 апреля 2021 года.

После церемонии открытия Сердар посетил семью Язмурата Чулиева, который стал одним из новоселов в новом комплексе. Чулиев работает водителем в министерстве внутренних дел, у него десять детей.

На праздничной площадке были представлены различные аспекты туркменской культуры и образа жизни. Также на выставке были продемонстрированы фрукты, овощи и сельскохозяйственная продукция с агрохозяйств, подведомственных вооруженным силам и правоохранительным органам.

Администрация Президент Сердара Бердымухамедова, согласно его предвыборному манифесту, приложит все усилия, чтобы обеспечить жильем каждую семью. /// nCa, 25 марта 2022 года [источник фото – TDH]