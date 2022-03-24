В Туркменистане стартовала посевная хлопчатника

В Туркменистане начался сезон посева хлопка, основной товарной культуры.

Посевная кампания началась в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах 23 марта 2022 года. Дашогузский велаят присоединится к посевной 30 марта.

В этом году под хлопчатник выделено 580000 гектаров земли.

Целевой показатель урожая составляет 1,25 миллиона тонн – 280000 тонн планируется собрать в Ахалском велаяте, 10000 тонн – в Балканском, 275000 тонн – в Дашогузском, 320000 тонн – в Лебапском, и 365000 тонн – в Марыйском велаяте.

Для посева выбраны такие сорта со средней волокнистостью, как «Ýolöten-7», «Ýolöten-39», «Jeýhun», «S-2606», «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», ­«149-F», исходя из их пригодности к климатическим и почвенным условиям.

Длинноволокнистый сорт Ýolöten-14 будет посеян в Ахалском и Марыйском велаятах.

Арендаторам предоставлена соответствующая сельскохозяйственная техника, в том числе 1708 тракторов различных марок и 5517 сеялок.

В непосредственной близости от сельскохозяйственных районов расположено 485 биологических лабораторий, обеспечивающих своевременное снабжение инсектицидами и пестицидами.

Накануне посевное для фермеров были проведены семинары с целью их информирования о новейших передовых методах и доступных им средствах. Среди докладчиков на семинарах были эксперты министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, государственной службы «Türkmenstandartlary», государственного коммерческого банка «Дайханбанк» и другие специалисты. /// nCa, 24 марта 2022 г.