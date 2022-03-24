Президент Индии посетит Туркменистан

Президент Индии Шри Рам Натх Ковинд посетит Туркменистан с государственным визитом 1-4 апреля 2022 года по приглашению Президента Туркменистана.

Это будет первый в истории визит Президента Индии в независимый Туркменистан, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Индии.

В ходе визита Президент встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым для обсуждения различных вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, включая реализацию итогов саммита Индия-Центральная Азия, состоявшегося в январе 2022 года.

Ожидается также, что в ходе визита будут подписаны некоторые соглашения и меморандумы о взаимопонимании./// nCa, 24 марта 2022 г.