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Президент Индии посетит Туркменистан

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Президент Индии Шри Рам Натх Ковинд посетит Туркменистан с государственным визитом 1-4 апреля 2022 года по приглашению Президента Туркменистана.

Это будет первый в истории визит Президента Индии в независимый Туркменистан, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Индии.

В ходе визита Президент встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым для обсуждения различных вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, включая реализацию итогов саммита Индия-Центральная Азия, состоявшегося в январе 2022 года.

Ожидается также, что в ходе визита будут подписаны некоторые соглашения и меморандумы о взаимопонимании./// nCa, 24 марта 2022 г.

 

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