И.О. Министра иностранных дел Туркменистана провел в Исламабаде ряд встреч

Эльвира Кадырова

На полях 48-ой сессии Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества в Исламабаде, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел ряд встреч со своими коллегами. Также он встретился с Генеральным Секретарем ОИС.

Встреча с Генеральным Секретарем ОИС

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха был проинформирован о результатах выборов Президента Туркменистана, проведенных 12 марта текущего года. Была выражена благодарность руководству ОИС за направление миссии наблюдателей на выборы.

Министр иностранных дел Мередов передал Генеральному секретарю письменное послание Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в котором он поблагодарил Генсека ОИС секретаря за поддержку своей страны.

Переговоры были посвящены двусторонним отношениям между ОИС и Туркменистаном, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча с министром иностранных дел Пакистана

В ходе встречи с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шах Махмудом Куреши, Мередов подчеркнул, что отношения с Пакистаном являются одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

Пакистан – одно из первых государств, установивших с Туркменистаном дипломатические отношения (9 мая 1992 года) и активно поддержавших нейтралитет Туркменистана, отмечается в пресс-релизе МИД Туркменистана.

Стороны указали на необходимость активизировать работу Туркмено-пакистанской совместной межправительственной Комиссии. Следующее заседание комиссии состоится в 2022 году в Исламабаде.

Дипломаты подробно обсудили ход реализации крупных совместных проектов: газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптиковолоконной связи ТАП.

Кыргызстан предлагает ускорить работу по созданию туркмено-кыргызского фонда развития

Мередов и министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев позитивно оценили текущий уровень двустороннего взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере, сотрудничества по вопросам поставки энергоносителей, в области сельского хозяйства, легкой промышленности, туризма и по транспортно-транзитным вопросам.

Подчеркнув необходимость создания благоприятных условий для дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, кыргызская сторона предложила ускорить рассмотрение вопроса создания Туркмено-Кыргызско фонда развития, с тем, чтобы запустить работу фонда в текущем году.

Также были затронуты вопросы организации и проведения предстоящих мероприятий политического характера, взаимных визитов на различных уровнях.

Кроме того, министры обсудили планы по празднованию 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Туркменистаном, а также обменялись мнениями относительно предстоящей четвертой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Встреча с министром иностранных дел Саудовской Аравии

Стороны рассмотрели широкий круг вопросов туркмено-саудовской повестки дня в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В данном контексте, была отмечена позитивная динамика межгосударственных связей, выражена необходимость активизации контактов на высшем и высоком уровнях. /// nCa, 24 марта 2022 г. [источник фотографий – МИД Туркменистана, ОИС, МИД Саудовской Аравии]