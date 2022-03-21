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В Туркменистане стартует весенняя кампания по посадке деревьев

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Весенняя кампания по посадке деревьев стартовала в Туркменистане 20 марта 2022 года. Центральное массовое мероприятие состоялось в Беркарарлыкском этрапе Ашхабада под руководством президента Сердара Бердымухамедова.

Среди участников были председатель Халк Маслахаты и Меджлиса (верхней и нижней палат парламента), члены кабинета министров, члены Государственного Совета безопасности, руководители общественных объединений и организаций, известные общественные деятели и студенты.

Аналогичные мероприятия проводились по всей стране.

Весенняя посадка деревьев знаменует начало празднования Новруза, праздника, признанного Организацией Объединенных Наций. /// nCa, 21 января 2022 года.

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