В Туркменистане стартует весенняя кампания по посадке деревьев

Весенняя кампания по посадке деревьев стартовала в Туркменистане 20 марта 2022 года. Центральное массовое мероприятие состоялось в Беркарарлыкском этрапе Ашхабада под руководством президента Сердара Бердымухамедова.

Среди участников были председатель Халк Маслахаты и Меджлиса (верхней и нижней палат парламента), члены кабинета министров, члены Государственного Совета безопасности, руководители общественных объединений и организаций, известные общественные деятели и студенты.

Аналогичные мероприятия проводились по всей стране.

Весенняя посадка деревьев знаменует начало празднования Новруза, праздника, признанного Организацией Объединенных Наций. /// nCa, 21 января 2022 года.