Туркменистан на этой неделе переживает переходный период – телефонные звонки и поздравления продолжаются

В Туркменистане ведется подготовка к церемонии инаугурации избранного президента Сердара Бердымухамедова в субботу, 19 марта 2022 года, продолжаются телефонные звонки и поздравительные послания от мировых лидеров.

17 марта 2022 года Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и заместителем председателя Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов, министром по президентским делам Шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном.

В обеих беседах президент Туркменистана сообщил, что Сердар Бердымухамедов был избран следующим президентом Туркменистана. Он сказал, что продолжит работу в качестве председателя Халк маслахаты (Народного совета).

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Бахрейн и ОАЭ за братское сотрудничество и партнерство на широкой основе, которое неуклонно растет на протяжении многих лет.

Оба лидера поздравили Туркменистан с успешными выборами, проведенными прозрачным образом.

Избранный Президент Сердар Бердымухамедов также пообщался с королем Аль Халифой и принцем Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет и впредь расширяться. Лидеры Бахрейна и ОАЭ заверили, что Туркменистан останется ценным партнером для их стран.

Поздравительные послания были получены от короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца страны Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. /// nCa, 18 марта 2022 года