Резолюция ООН, инициированная Туркменистаном, объявляет велосипед инструментом борьбы с изменением климата

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 15 марта 2022 года, объявив велосипед инструментом борьбы с изменением климата.

Резолюция, единогласно принятая 193 странами, была инициирована Туркменистаном.

Не имеющая обязательной силы резолюция призывает государства-члены «интегрировать велосипед в общественный транспорт в городских и сельских районах развивающихся и развитых стран».

Увеличение числа поездок на велосипеде за счет повышения безопасности дорожного движения и популяризации езды на велосипеде поможет достичь «устойчивого развития, включая сокращение выбросов парниковых газов», говорится в резолюции.

Туркменистан в течение последних многих лет методично пропагандирует использование велосипедов. Президент Бердымухамедов ежегодно проводит несколько велосипедных ралли, чтобы популяризовать данный вид двухколесного транспорта среди населения страны, особенно молодежи.

Большое количество государственных и частных магазинов в Туркменистане продают широкий ассортимент велосипедов, подходящих для всех нужд и любого бюджета. Велосипеды также можно взять напрокат на почасовой основе.

Велодром в Олимпийском городке в Ашхабаде является одним из лучших на всем пространстве СНГ.

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. Резолюция по данному вопросу также была инициирована Туркменистаном и принята Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. /// nCa, 18 марта 2022 года (автор фото Карлтон Рейд)