Туркменистан переживает переходный период на этой неделе – президент, избранный президент провели телефонные переговоры с другими мировыми лидерами

Церемония инаугурации новоизбранного президента Туркменистана состоится уже в ближайшее время, и в эти дни продолжаются телефонные с мировыми лидерами.

16 марта 2022 года президент Гурбангулы Бердымухамедов и избранный президент Сердар Бердымухамедов провели телефонные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В ходе переговоров президент Бердымухамедов сообщил, что Сердар Бердымухамедов был избран президентом Туркменистана. Также сообщалось о том, что он продолжит исполнять обязанности председателя Халк маслахаты (Народного совета).

Он поблагодарил обоих лидеров за их поддержку и сотрудничество на протяжении многих лет, которые привели к созданию прочной основы партнерства во всех сферах экономики и жизни.

Си Цзиньпин и Лукашенко поздравили Бердымухамедова с успешными и прозрачными выборами и заверили, что сотрудничество с Туркменистаном будет и впредь всесторонне развиваться.

Они также поздравили Сердара Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана и пожелали ему успехов в его работе.

Руководство ОАЭ, в том числе Президент ОАЭ и правитель Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, а также наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян направили поздравительные послания Сердару Бердымухамедову.

Поздравительные послания также были получены от нескольких других мировых лидеров, включая премьер-министра России Михаила Мишустина. /// nCa, 17 марта 2022 г.