News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

You are here: Home / Articles And Reports / Срочные новости: Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах в Туркменистане

Срочные новости: Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах в Туркменистане

By

Избирательная комиссия Туркменистана подвела итоги президентских выборов, состоявшихся в Туркменистане 12 марта 2022 года.

По информации, полученной от избиркома, кандидат от Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов победил на выборах, набрав 72,97% голосов.

Церемония вступления в должность избранного президента запланирована на 19 марта 2022 года. Она будет проходить в два этапа: первая часть пройдет в Президентском дворце Огузхана, а вторая – в Центре приемов, где ранее размещалась центральная трибуна для проведения государственных парадов.

Ниже приведены подробности результатов:

Всего было 9 кандидатов.

Выборы были проведены 12 марта 2022 года с 7:00 до 19:00. Из 3 460 080 зарегистрированных избирателей в стране проголосовали 3 362 052 человека. Таким образом явка избирателей составила 97,17%.

Количество голосов, набранных каждым кандидатом

 

  Кандидат Номинирован от Количество голосов
1 Сердар Бердымухамедов

 

 Демократическая партия Туркменистана

 

 72,97
2 Агаджан Бекмурадов Аграрная партия Туркменистана 7,22
3 Бабамырат Мередов Партия промышленников и предпринимателей 1,08
4 Максатмырат Овезгелдиев Инициативная группа граждан, Ахалский велаят

 

 1,16
5 Бердымаммет Гурбанов Инициативная группа граждан, Балканский велаят 2,22
6 Максат Одешов

 

 Инициативная группа граждан, Дашогузский велаят

 

 1,15
7 Перхат Бегенджов Инициативная группа граждан, Лебапский велаят

 

 2,02
8 Какагелди Сарыев Инициативная группа граждан, Марыйский велаят

 

 1,09
9 Хыдыр Нуннаев Инициативная группа граждан, Ашхабад

 

 11,09

 

/// nCa, 15 марта 2022 г.

Digg ThisShare via email
Submit to redditShare on Tumblr Share

Related Posts

Sovrn
Post Views: 216
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan