Срочные новости: Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах в Туркменистане

Избирательная комиссия Туркменистана подвела итоги президентских выборов, состоявшихся в Туркменистане 12 марта 2022 года.
По информации, полученной от избиркома, кандидат от Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов победил на выборах, набрав 72,97% голосов.
Церемония вступления в должность избранного президента запланирована на 19 марта 2022 года. Она будет проходить в два этапа: первая часть пройдет в Президентском дворце Огузхана, а вторая – в Центре приемов, где ранее размещалась центральная трибуна для проведения государственных парадов.
Ниже приведены подробности результатов:
Всего было 9 кандидатов.
Выборы были проведены 12 марта 2022 года с 7:00 до 19:00. Из 3 460 080 зарегистрированных избирателей в стране проголосовали 3 362 052 человека. Таким образом явка избирателей составила 97,17%.
Количество голосов, набранных каждым кандидатом
|Кандидат
|Номинирован от
|Количество голосов
|1
|Сердар Бердымухамедов
|Демократическая партия Туркменистана
|72,97
|2
|Агаджан Бекмурадов
|Аграрная партия Туркменистана
|7,22
|3
|Бабамырат Мередов
|Партия промышленников и предпринимателей
|1,08
|4
|Максатмырат Овезгелдиев
|Инициативная группа граждан, Ахалский велаят
|1,16
|5
|Бердымаммет Гурбанов
|Инициативная группа граждан, Балканский велаят
|2,22
|6
|Максат Одешов
|Инициативная группа граждан, Дашогузский велаят
|1,15
|7
|Перхат Бегенджов
|Инициативная группа граждан, Лебапский велаят
|2,02
|8
|Какагелди Сарыев
|Инициативная группа граждан, Марыйский велаят
|1,09
|9
|Хыдыр Нуннаев
|Инициативная группа граждан, Ашхабад
|11,09
/// nCa, 15 марта 2022 г.