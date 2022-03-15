Срочные новости: Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах в Туркменистане

Избирательная комиссия Туркменистана подвела итоги президентских выборов, состоявшихся в Туркменистане 12 марта 2022 года.

По информации, полученной от избиркома, кандидат от Демократической партии Туркменистана Сердар Бердымухамедов победил на выборах, набрав 72,97% голосов.

Церемония вступления в должность избранного президента запланирована на 19 марта 2022 года. Она будет проходить в два этапа: первая часть пройдет в Президентском дворце Огузхана, а вторая – в Центре приемов, где ранее размещалась центральная трибуна для проведения государственных парадов.

Ниже приведены подробности результатов:

Всего было 9 кандидатов.

Выборы были проведены 12 марта 2022 года с 7:00 до 19:00. Из 3 460 080 зарегистрированных избирателей в стране проголосовали 3 362 052 человека. Таким образом явка избирателей составила 97,17%.

Количество голосов, набранных каждым кандидатом

Кандидат Номинирован от Количество голосов 1 Сердар Бердымухамедов Демократическая партия Туркменистана 72,97 2 Агаджан Бекмурадов Аграрная партия Туркменистана 7,22 3 Бабамырат Мередов Партия промышленников и предпринимателей 1,08 4 Максатмырат Овезгелдиев Инициативная группа граждан, Ахалский велаят 1,16 5 Бердымаммет Гурбанов Инициативная группа граждан, Балканский велаят 2,22 6 Максат Одешов Инициативная группа граждан, Дашогузский велаят 1,15 7 Перхат Бегенджов Инициативная группа граждан, Лебапский велаят 2,02 8 Какагелди Сарыев Инициативная группа граждан, Марыйский велаят 1,09 9 Хыдыр Нуннаев Инициативная группа граждан, Ашхабад 11,09

/// nCa, 15 марта 2022 г.