Посол России рассказал о текущем состоянии туркмено-российских отношений

Эльвира Кадырова

Во время недавнего интервью российскому информационному агентству ТАСС Посол

России в Туркменистане Александр Блохин рассказал о нынешнем состоянии и перспективах туркмено-российского сотрудничества в контексте двухсторонней и многосторонней повестки в условиях быстро меняющейся международной обстановки.

О перспективах торгово-экономического партнерства

Отвечая на вопрос о том, какое влияние окажут антироссийские санкции на перспективах увеличения экспорта из Туркменистана в Россию, Посол Блохин выразил надежду на то, что рестрикции, которые сегодня накладываются на Россию, не скажутся существенным образом скажутся на экономическом сотрудничестве Туркменистана и России.

«Да, в связи с финансовыми рестрикциями будут некоторые неудобства, но, думаю, что мы найдем приемлемый способ финансового взаимодействия. Что же касается непосредственно торговли, взаимодействия, реализации проектов, то я думаю, что здесь не будет какого-то серьезного ущерба, особенно с учетом нейтрального статуса Туркменистана», – отметил он.

Как подчеркнул дипломат, отношения двух стран как в экономической, так и в гуанитарной сфере не политизированы, а исходят из прагматических интересов России и Туркменистана.

По словам Посла, правительства Туркменистана и России найдут решение для финансовых взаиморасчетов, тем более что «наработки по этому поводу имеются».

О дорожной карте взаимодействия в области безопасности

Как известно, в ходе визите вице-премьера, министра иностранных дел Р.Мередова в Москву 22 февраля, стороны подписали «Дорожную карту» взаимодействия Туркменистана и Российской Федерации по вопросам региональной безопасности.

Посол Блохин рассказал об общих целях данного документа: «Дорожная карта позволит обеспечить постоянное взаимодействие по таким ключевым вопросам для стабильности, как вопросы, связанные с терроризмом, наркотиками, вопросы, связанные с взаимодействием государств в случае каких-то экстраординарных ситуаций».

Как пояснил дипломат, «Туркменистан является составной частью центральноазиатского региона, стабильность в котором является одной из стратегических задач РФ. Поэтому взаимодействие в этой сфере является жизненно важным как для Туркменистана, так и для России и, разумеется, других государств Центральной Азии».

Российская оценка туркмено-афганских отношений

Посол Александр Блохин дал высокой оценку прагматичному подходу Ашхабада к вопросам налаживания отношений с правительством Талибов в Афганистане. Немаловажную роль в данном процессе сыграл и нейтральный статус государства.

Высокопоставленный дипломат напомнил о том, что Туркменистан оказывает большое содействие Афганистану – это поставки электроэнергии в значительных количествах по очень щадящим ценам, поставка горюче-смазочных материалов, строительство на территории Афганистана школы, больницы.

«То, что делает Туркменистан в сотрудничестве с Афганистаном, в том числе с талибами, — это позитив. Никто же не будет стрелять себе в ногу. В этом смысле туркменская сторона, как мне представляется, действует очень разумно с политической точки зрения», – отметил Блохин.

По его словам, эти меры обеспечивают на длительное время стабильность на границе двух стран.

«Если там и бывают какие-то мелкие проблемы, то, как правило, они носят либо бытовой характер, либо связаны с какими-то несанкционированными попытками пересечь границу, и здесь Туркменистан действует, как любое другое государство. Поэтому я бы сказал, что граница между Туркменистаном и Афганистаном находится абсолютно приемлемой ситуации, особенно, если учесть непростую обстановку в Афганистане», – резюмировал Блохин.

О проекте ТАПИ

«Строительство этого газопровода (ТАПИ Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) никак не ущемляет интересы Российской Федерации, поэтому мы не выступаем против проекта и желаем туркменам успехов в реализации», – заявил Посол России.

Говоря о возможном участии России, полпред подтвердил заинтересованность российских компаний в проекте. Речь идет о возможности поставлять для проекта ТАПИ трубы, компрессоры, другие комплектующих. «По территории Туркменистана, где трубопровод уже проложен, трубы поставляли наши российские компании — это был проект на $300 млн в прошлом году», – пояснил Блохин.

Рассуждая о социально-экономических дивидендах проекта ТАПИ, дипломат подчеркнул, что «для Афганистана работа трубопровода на полной мощности — это порядка $500 млн, это большие деньги. Так что с точки зрения талибов — они позитивно к этому относятся. С точки зрения Туркменистана — это тоже совершенно практический вопрос, который ложится в ту идеологию, что Туркменистан заинтересован в стабильности в Афганистане».

Россия приветствует участие Туркменистана в качестве наблюдателя в ШОС и ЕАЭС

На вопрос о том, испытывает ли Туркменистан интерес к членству в ШОС, Посол Блохин констатировал небезразличие Ашхабада к деятельности данной организации. Особенно, с учетом того, что страна находится в регионе, который охватывается деятельностью ШОС – это Центральная, Южная и Юго-Восточная Азии.

«Туркменистан — неотъемлемая часть всех этих процессов. Там есть некоторые ограничения, которые связаны с нейтральным статусом, потому что они не участвуют в международных организациях, где есть наднациональные структуры, особенно, если в этих структурах решаются вопросы, связанные с военной составляющей», – отметил Блохин.

Однако, Посол не исключает интереса Ашхабада к получению статуса наблюдателя в ШОС. «Но это решение самого Туркменистана», – добавил он, подчеркнув, что суверенные государства сами должны принимать подобные решения, исходя из своих собственных интересов.

«Да, мы готовы сотрудничать, если они захотят так или иначе участвовать в этой работе, мы будем это только приветствовать», – подметил Блохин.

Говоря о возможности сотрудничества с ЕАЭС, Блохин выразил мнение о том, что Туркменистан мог бы в качестве наблюдателя «узнать изнутри, что это за структура, чем она занимается, какую прагматическую пользу Туркменистан может иметь». /// nCa, 15 марта 2022 г.

Полный текст интервью здесь: https://tass.ru/interviews/14050681

О туркмено-российских отношениях:

http://www.newscentralasia.net/2022/02/22/v-moskve-proidut-peregovory-ministrov-inostrannyh-del-rosii-i-turkmenistana/

http://www.newscentralasia.net/2022/02/23/vizit-ministra-inostrannyh-del-turkmenistana-v-moskvu/