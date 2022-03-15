Британское Посольство в Ашхабаде организовало озеленительную кампанию

11 марта Посольство Великобритании организовало весеннюю акцию по посадке деревьев на территории отеля «Ак Алтын», направленную на поддержку усилий Правительства Туркменистана по посадке деревьев и защиту окружающей среды путем сближения молодого поколения с природой. В этой «зеленой» акции приняли участие сотрудники посольства, молодые волонтеры, а также молодежь из Общественной Организации «Йенме» и Центра поддержки людей с инвалидностью. Всего было посажено более 80 деревьев, таких как клен, чинара, ясень и тутовник.

«Нам очень приятно принимать участие в озеленении нашего города. Правильно, что каждый год в нашей стране высаживаются аллеи, закладываются скверы. Мы, молодежь, всегда принимаем и будем принимать активное участие в посадке деревьев. Не могли не присоединиться и сегодня к доброму делу, организованному Посольством Великобритании в преддверии всенародной акции по посадке деревьев в Туркменистане», – рассказали молодые участники акции.

«Для меня было большим удовольствием и привилегией познакомиться с такими талантливыми, дружелюбными и целеустремленными молодыми людьми, и я с нетерпением жду новых встреч с ними!», — сказала госпожа Посол Люсия Уайлд.

«Мы надеемся, что наши небольшие усилия помогут дополнить национальные программы посадки деревьев и другие экологические мероприятия, нацеленные на борьбу с изменением климата в Туркменистане», добавила госпожа Уайлд. /// nCa, 15 марта 2022 года (в сотрудничестве с посольством Великобритании в Ашхабаде)

Вот несколько фотографий с этого мероприятия: