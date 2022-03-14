Туркменистан – кандидат на президентский пост, вице-премьер Сердар Бердымухамедов ответил на вопросы СМИ – полная стенограмма

Эльвира Кадырова

12 марта 2022 года в Туркменистане состоялись выборы главы государства. Сердар Бердымухамедов, один из кандидатов, после голосования ответил на вопросы иностранных и местных СМИ.

Ниже приводится полная стенограмма ответов и вопросов:

Лейла Тураянова, ИТАР-ТАСС, Россия (вопрос и ответ на русском языке): Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, расскажите пожалуйста о своих планах в области внешней политики в случае победы на выборах.

Сердар Бердымухамедов: Спасибо большое за ваш вопрос.

Как вы знаете, основу внешней политики Туркменистана составляет статус постоянного нейтралитета, который был признан Организацией Объединенных Наций дважды. Нейтральный статус Туркменистана позволяет развивать полноценные отношения со всеми государствами, как в регионе, так и за пределами региона. Туркменистан проводит миролюбивую внешнюю политику. Поэтому расширение и укрепление дружественных добрососедских отношений является одной из основополагающих основ внешней политики Туркменистана.

Также еще одним из основных направлений внешней политики Туркменистана является развитие и укрепление партнерства с международными организациями, прежде всего с ООН. Также хочу отметить, что 11 февраля 2022 года на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана была принята национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет и согласно этой национальной программе Туркменистан будет строить свою внешнюю политику на основе пяти направлений – это обеспечение безопасности и стабильности, продвижение нейтрального статуса нашей страны на международной арене, диверсификация внешнеэкономических отношений, содействие стабильному развитию и гуманизация международных отношений. И если мне окажут большое доверие, я продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны.

Румейса Чодар, TRT World, Турция (вопрос и ответ на английском): В Туркменистане большое внимание уделяется работе по развитию предпринимательства. Итак, не могли бы вы рассказать нам, пожалуйста, о будущем развитии предприятий, работающих в импортозамещающих отраслях в вашей стране. Спасибо.

Сердар Бердымухамедов: Спасибо за ваш вопрос. Туркменистан уделяет особое внимание развитию частного сектора. Сегодня в нашей стране успешно реализуется государственная программа поддержки национального частного сектора.

Кроме того, наше правительство предоставляет финансовую помощь, государственную инфраструктуру и средства для частного сектора. И я хотел бы отметить, что деловой союз Туркменистана был создан в 2008 году. Членами этого союза являются предприятия сферы торговли и услуг, сельского хозяйства, строительства, транспорта и промышленности. Мы создаем новые рабочие места, производим высококачественную продукцию. И я собираюсь поддержать частный сектор нашей национальной экономики. Большое спасибо.

Газета «Türkmenistan» (вопрос и ответ на туркменском): Какие меры в случае вашего избрания на высший государственный пост будут предприняты для развития и модернизации цифровой системы в стране?

Сердар Бердымухамедов: В Туркменистане под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова проводится программная работа по развитию цифровой системы. В Туркменистане также приняты «Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы» и «Государственная программа развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 годы».

В результате широкомасштабного внедрения в стране цифровой системы благосостояние и уровень жизни нашего народа значительно повысится.

На состоявшемся недавно заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша была принята Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022-2052 годах, в которой большое внимание уделено развитию в нашей стране цифровой системы.

Газета «Nesil» (вопрос и ответ на туркменском языке): В случае вашего избрания на высший государственный пост какие усилия будут предприняты по массовому привлечению молодёжи к научной деятельности?

Сердар Бердымухамедов: В нашей стране на самом высоком уровне проявляется забота о молодом поколении. Главная суть государственной политики в этом направлении состоит в приумножении у представителей молодёжи чувства гордости за нашу Отчизну, народ и историю, стремления к получению знаний и постижению наук. Наряду с этим, она предусматривает принятие мер, нацеленных на освоение молодёжью новых технологий, получение современного образования, а также патриотическое воспитание молодых туркменистанцев, привития им чувства ответственности за судьбу Отчизны.

В целях успешной реализации молодёжной политики принята соответствующая Государственная программа на 2021-2025 годы.

Кроме того, в утверждённой на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022-2052 годах её дальнейшему развитию придаётся особое значение.

В случае выражения народом мне большого доверия, позвольте заверить, что инициированные Президентом страны начинания будут продолжены. /// nCa, 14 марта 2022 г.