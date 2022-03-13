12 марта 2022 года в Туркменистане состоялись президентские выборы

Фоторепортаж Эльвиры Кадыровой и Равилии Кадыровой

Президентские выборы в Туркменистане 12 марта 2022 года прошли с высокой явкой избирателей. При закрытии избирательных участков в 7 часов вечера, в общей сложности 97,12% избирателей отдали свои голоса.

Несколько часов спустя Центральная избирательная комиссия Туркменистана объявила результаты голосования действительными и соответствующими законодательству Туркменистана.

Международные наблюдатели, в том числе миссии СНГ, ШОС, ОИС, Организации тюркских государств и другие иностранные наблюдатели, также выразили удовлетворение всем процессом.

Представителям местных и зарубежных СМИ, аккредитованным в Туркменистане, и некоторым иностранным журналистам, прибывшим на мероприятие, было разрешено посетить избирательные участки.

В стране насчитывалось 2577 избирательных участков и 41 в представительствах Туркменистана за рубежом.

В президентской гонке участвовало девять кандидатов. Их предвыборные кампании проходили по почти идентичным манифестам, пропагандирующим преемственность, поскольку все кандидаты убеждены, что страна находится на правильном пути к прогрессу и развитию.

Ранее мы опубликовали фотографии и биографии всех кандидатов, которые можно найти по следующим ссылкам:

На английском языке – http://www.newscentralasia.net/2022/03/07/candidates-in-the-presidential-elections-in-turkmenistan/

На русском языке – http://www.newscentralasia.net/2022/03/07/kandidaty-na-prezidentskih-vyborah-v-turkmenistane/

Президент в Туркменистане избирается сроком на 7 лет. Победивший кандидат должен набрать не менее 50% голосов.

Избирательная комиссия, скорее всего, объявит результаты в течение нескольких дней. Церемония инаугурации избранного президента состоится 19 марта 2022 года.

Как это принято в Туркменистане, выборы стали не просто политическим событием. Выборы представляли собой гармоничный микс национальной культуры и кухни, которая придает особую индивидуальность таким мероприятиям. /// nCa, 13 марта 2022 года.

Несколько фотографий с места событий. Все фотографии защищены авторским правом nCa: