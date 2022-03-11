Ташкентская декларация — большое достижение узбекской дипломатии

Содик Сафоев, первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса

В последние десятилетия человечество достигло огромных успехов и высоких рубежей. Тем не менее до сих пор люди не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку риски также глобализируются в соответствии с мировым прогрессом. Одним из них, несомненно, является международный терроризм. Весь мир един в борьбе с этим злом, но терроризм все еще существует в своих проявлениях.

Мы помним, что более 15 лет назад ООН разработала глобальную стратегию борьбы с международным терроризмом, являющимся одной из самых актуальных проблем современности, поскольку терроризм рассматривался как серьезная угроза устойчивому развитию каждой нации, народа, региона, населения, и весь мир глубоко осознал, что без его преодоления невозможен прогресс. Очевидно, что ни одна страна в отдельности не может противостоять терроризму. Только совместными усилиями всех государств, международных структур, негосударственных организаций можно добиться ожидаемого результата.

Одним из таких усилий стала недавно проведенная в столице нашей страны международная конференция высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН».

В приветствии Президента Узбекистана участникам конференции особо подчеркнуто, что борьба с терроризмом, должна быть комплексной и всеобъемлющей, иметь эффективные механизмы межгосударственного сотрудничества как глобального, так и регионального масштаба. Общемировая опасность может быть преодолена только вместе, другого пути нет.

Проведение именно в Узбекистане конференции высокого уровня имеет символи¬ческое значение. Обращаясь к участникам конференции, глава государства высказал конкретные мнения по разным направлениям, которые нацелены на преодоление этой глобальной проблемы. Следовательно, борьба с терроризмом находится в центре внимания руководства нашей страны. В этом смысле Узбекистан имел полное право провести эту международную конференцию.

С течением времени характер угрозы меняется. Например, сейчас, когда появилось понятие кибертерроризма, становится намного сложнее контролировать ситуацию с криптовалютами. Нет никаких сомнений в том, что эти факторы также служат финансированию террористической деятельности в нашем регионе.

Президент в качестве решения проблемы отметил, что необходимо в первую очередь направить молодежь на правильный путь, активно работать с ней. Террористические группы в основном пытаются привлечь в свои ряды молодых людей, не имеющих жизненного опыта, без широкого мировоззрения. Это видно на примере террористических групп, действующих в разных регионах мира.

Примечательно, что представители международных организаций и зарубежные эксперты, участвовавшие в этом авторитетном форуме, активно поддержали все инициативы и предложения, выдвинутые Узбекистаном.

Важной реалией международного мероприятия стало принятие Ташкентской декларации и обновленного Совместного плана действий. С удовлетворением констатируем, что Ташкентская декларация является большим достижением узбекской дипломатии.

По своей сути и значимости данный документ является последовательным и логическим продолжением двух ашхабадских деклараций о противодействии терроризму, Самаркандской декларации о повышении роли молодежи в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к терроризму, и Душанбинской декларации по итогам конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность».

Ташкентская декларация и обновленный Совместный план действий в свою очередь отличаются важностью для объединения усилий стран Центральной Азии и всего мира в борьбе с терроризмом. Это также подчеркнуто участниками форума.

Естественно, успешная реализация договоренностей и задач, определенных в Ташкентской декларации, и Совместного плана действий требует от нас, представителей парламента, большой ответственности. Вместе с тем усиление сотрудничества парламентов стран Центральной Азии является насущной необходимостью, ведь двусторонние и многосторонние партнерские отношения служат весомым и действенным механизмом обсуждения и продвижения всех контртеррористических мер.

Проведенная в нашей столице важная международная конференция и принятая на ней Ташкентская декларация имеют большое значение для придания нового импульса усилиям мирового сообщества по борьбе с терроризмом. Очередная цель заключается в слаженной реализации задач, определенных в данном документе. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 11 марта 2022 г.