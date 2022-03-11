Председатель Совета Старейшин Организации Тюркских Стран находится с визитом в Туркменистане

Президент Туркменистана принял Председателя Совета Старейшин Организации Тюркских Стран

Сегодня (10 марта) в здании аппарата Халк Маслахаты Туркменистана Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырыма.

Поблагодарив за уделённое для встречи время, гость передал главе Туркменского государства тёплые слова приветствия от Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который подчеркнул особое значение, придаваемое развитию традиционного обоюдовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, основанного на принципах многовековой дружбы, доверия и взаимопонимания.

Тепло поприветствовав предсе­дателя Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырыма, Президент Гурбангулы Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания своему турецкому коллеге и заявил, что комплексное развитие и укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества с тюркскими государствами занимает важное место во внешнеполитической стратегии Туркменистана. В этом контексте особое значение придаётся продуктивному взаимодействию в рамках авторитетных международных и региональных структур, в том числе Организации тюркских государств, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя в ноябре прошлого года.

Касаясь темы межгосударственных отношений, лидер нации подчеркнул огромное значение, придаваемое долгосрочному туркмено-турецкому сотрудничеству, носящему стратегический характер. В этой связи с удовлетворением констатировалось, что двустороннее партнёрство, которое последовательно и активно развивается на основе принципов дружбы и братства, неизменно привержено практике обоюдного уважения, полного понимания и тесной взаимной поддержки.

Как было подчёркнуто, в Турции высоко ценят и поддерживают многогранную деятельность туркменского лидера и проводимые им масштабные преобразования, коренным образом изменившие жизнь туркменистанцев и придавшие мощный импульс социально-экономическому развитию Туркменского государства, росту его авторитета на международной арене.

Гость также пожелал, чтобы предстоящие 12 марта Президентские выборы принесли благо Туркменистану и туркменскому народу.

Прощаясь, Президент Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым обменялись добрыми пожеланиями крепкого здоровья и успехов в работе, выразив уверенность в дальнейшем укреплении уз дружбы и плодотворного межгосударственного сотрудничества. /// TDH, 10 марта

Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Председателем Совета старейшин Организации тюркских государств

Сегодня, 10 марта состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Председателем Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырымом, прибывшим с визитом в туркменскую столицу.

В ходе конструктивной беседы стороны обменялись мнениями касательно расширения и упрочения многостороннего взаимодействия в рамках данной Организации. В этой связи, туркменская сторона подчеркнула, что Туркменистан в качестве страны-наблюдателя принимает активное участие в деятельности этой международной структуры.

Р.Мередов и Б.Йылдырым подчеркивая особую значимость обычаев и традиций тюркских народов, отметили что деятельность Совета старейшин Организации тюркских государств направлена на сохранение и всестороннее развитие общих культурных ценностей, воспитание в молодежи уважение к общей истории.

В этой связи, руководитель МИД Туркменистана заявил о готовности туркменской стороны к активному участию в работе Совета старейшин.

Стороны также уделили особое внимание вопросам взаимодействия с миссией наблюдателей Организации тюркских государств, которые примут участие в рамках подготовки и проведения выборов Президента Туркменистана, которые состоятся 12 марта текущего года. /// МИД Туркменистана, 10 марта

[материал скомплектован nCa, 11 марта 2022 г., источник фото – https://www.biyografya.com/)