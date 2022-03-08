ЮНИСЕФ в Туркменистане поздравляет всех женщин, находящихся на передовой борьбы с пандемией в Международный женский день

8 марта, Ашхабад-В Международный женский день ЮНИСЕФ рассматривает прогресс, достигнутый в области гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также критически осмысливает эти достижения во время продолжающейся пандемии, стремясь к гендерному равенству.

Нынешняя пандемия COVID-19 оказывает заметное влияние на женщин во всем мире: от попадания в нищету до потери работы по мере сокращения неформальной экономики, в которой женщины занимают большинство рабочих мест, до тревожного роста домашнего насилия и бремени неоплачиваемого ухода. В то же время женщины находятся на переднем крае кризиса COVID-19 в качестве медицинских работников, сиделок, новаторов, общественных организаторов и одними из самых образцовых и эффективных национальных лидеров в борьбе с пандемией.

«Мы не можем позволить поколению девочек нести расходы от этой пандемии на всю оставшуюся жизнь. Поскольку мы работаем в постпандемическую эпоху, девочки должны быть в центре глобальных, национальных и местных планов реагирования на пандемию и восстановления», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в своем заявлении по случаю Международного женского дня.

ЮНИСЕФ в Туркменистане продолжил это важное сообщение, сосредоточив внимание на здоровье женщин, а также на роли женщин в продолжающейся пандемии через свои платформы социальных сетей и с национальными партнерами, запустив информационную кампанию, освещающую истории успеха 8 молодых женщин, которые внесли свой вклад в различных областях, включая спорт, графический дизайн и эко-активизм. Молодые женщины рассказывают, как они продвигались в своих областях, несмотря на проблемы, которые приостановила глобальная пандемия, и делились извлеченными уроками.

«Самое главное в достижении целей для меня — постоянно расширять свои знания и быть добрым. Я с детства всегда хотела стать медсестрой, и мне это удалось. Сегодня, в условиях глобальной пандемии, для многих становится понятнее ценность и необходимость нашей профессии», — говорит медсестра Наргиля Гасанова.

Чтобы подчеркнуть необходимость гендерного равенствa, важность здоровья женщин в условиях пандемии, а также обсуждения дальнейших путей расширения прав и возможностей женщин ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ и ЮНФПА провели брифинг для национальных СМИ и общественных организаций Туркменистана. Охватывая темы, начиная от беременности и грудного вскармливания и вакцинации; рост гендерного насилия во всем мире и способы борьбы с ним, а также общие ключевые идеи, которые помогают бороться с гендерными социальными нормами, участники обсудили различные способы передачи этих важных сообщений для социальных и поведенческих изменений с помощью средств массовой информации: телевидения, радио, онлайн-платформ и встреч в сообществах.

«Меня вырастила женщина, и я научился, что хорошо, а что плохо от моей матери и бабушек. Я думаю, что то же самое происходит со многими людьми, и это показывает решающую роль женщин в изменении социального поведения. Эта пандемия высветила как центральное значение их вклада, так и несоразмерное бремя, которое несут женщины», — сказал Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи обращается к участникам брифинга, «Поздравляю всех девушек и женщин Туркменистана с наступающим Международным женским днем и заверяю вас, что ЮНИСЕФ привержен работе с девушками и женщинами во всем мире для формирования более равноправного будущего и восстановления после пандемии, чтобы никто не остался позади».

ЮНИСЕФ продолжит работу с национальными партнерами в Туркменистане в таких областях, как здравоохранение, питание, образование, водоснабжение, санитария и гигиена, защита детей и социальная политика, чтобы инвестировать в навыки, амбиции и потенциал девочек./// nCa, 8 марта 2022 г. [источник – ЮНИСЕФ Туркменистан]