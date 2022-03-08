Выставка Японской Керамики «Якисимэ: Метаморфозы Земли» в Ашхабаде

Посольство Японии в Туркменистане совместно с Японским Фондом проведут в Ашхабаде выставку японской керамики «Якисимэ»

В сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане Японский Фонд проводит передвижную выставку «Якисимэ» в Музее изобразительных искусств Туркменистана в Ашхабаде. Увидеть изделия японской керамики “Якисимэ”, уходящих корнями в культуру и историю Японии, можно на 5-м по счету мероприятии в Туркменистане в рамках Фонда.

Выставка проходит в большом круглом зале музея в период с 7 марта (пн.) по 28 марта (пн.) 2022 года (выходной день – каждый вторник). Мы ожидаем, что многие жители Ашхабада, интересующиеся японской культурой и искусством, в частности керамикой, посетят данную выставку и повысят свой интерес в данном направлении.

Выставка состоит из четырех разделов – “Рождение якисимэ”, “Чайная церемония и якисимэ”, “Японская кухня и якисимэ” и “Предметы искусства якисимэ”, представляя мир искусства керамики, уникально разработанной в Японии, через более чем 100 работ и панно.

/// nCa, 8 марта 2022 г . [в сотрудничестве в Посольством Японии в Туркменистане]