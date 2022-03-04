Туркменистан – 30 лет партнерства с ООН

2 марта 2022 года Туркменистан и Организация Объединенных Наций отпраздновали 30-летие плодотворного и динамичного партнерства.

3 марта 2022 года Президент Бердымухамедов принял г-жу Наталью Герман, Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и руководителя Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

В тот же день в министерстве иностранных дел вице-премьер Мередов провел встречу в честь этого события.

Г-жа Наталья Герман выступила с сообщением, которое было опубликовано средствами массовой информации Туркменистана.

Президент Туркменистана принял главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии

Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Специального представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций, главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман.

Радушно поприветствовав руководителя РЦПДЦА, лидер нации в первую очередь поблагодарил Наталью Герман за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН, активное и плодотворное взаимодействие с Правительством Туркменистана и поддержку наших международных инициатив.

Как известно, в этом году­ ­2 марта исполнилось 30 лет со дня вступления Туркменистана в Организацию Объединённых Наций, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что за три десятилетия сотрудничества с ООН Туркменистан стал одним из активных её членов, надёжным и стратегическим партнёром в деле обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

– Развитие и укрепление многопланового партнёрства с Организацией Объединённых Наций выступает одним из ключевых векторов внешней политики Туркменистана, подчеркнул глава государства, с удовлетворением констатировав, что, опираясь на накопленный многолетний опыт позитивного сотрудничества, на современном этапе этот традиционный диалог расширяет свои горизонты, охватывая новые направления и актуальные вопросы глобального развития.

Будучи страной, обладающей статусом постоянного нейтралитета, дважды признанным государствами-членами Организации Объединённых Наций, Туркменистан играет активную роль на международной арене и на протяжении многих лет плодотворно взаимодействует с Организацией Объединённых Наций, сказал лидер нации.

Было отмечено, что сегодня Туркменистан и ООН тесно сотрудничают по самому широкому спектру направлений, в том числе в таких важных сферах, как обеспечение мира и безопасности, устойчивые энергетика и транспорт, решение экономических, социальных, гуманитарных и экологических вопросов, реализация Целей устойчивого развития. Как подчёркивалось, сотрудничество в этих областях носит долгосрочный характер, осуществляется на системной основе и направлено на достижение практических результатов.

Эффективное сотрудничество с ООН воплощается в претворении в жизнь важных инициатив Туркменистана регионального и общемирового характера, в совместной реализации различных крупных проектов и программ, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Подчеркнув, что за последние годы по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН были приняты более десятка резолюций по актуальным вопросам современности, лидер нации особо выделил среди них провозглашение по предложению Туркменистана 2021 года Международным годом мира и доверия, единогласное принятие Резолюции о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета.

Кроме того, ярким свидетельством неуклонного роста международного авторитета и эффективности внешней политики Туркменистана является то, что Туркменистан вошёл в руководящий состав ряда комиссий, комитетов и советов Сообщества Наций, в течение нескольких последних лет неоднократно избирался вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Всё это, как сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, наглядно демонстрирует, что Туркменистан в соответствии с общепризнанным статусом постоянного нейтралитета вносит свой достойный вклад в дело сохранения и укрепления мира и безопасности, развития двустороннего и многостороннего сотрудничества на международной арене.

Отметив, что превентивная дипломатия является важнейшей функцией и неотъемлемой частью нейтралитета Туркменистана, глава государства подчеркнул, что в этом контекс­те одним из важных партнёров Туркменистана выступает Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, учреждённый в 2007 году в столице нашего нейтрального государства в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке государств-соседей и членов Совета Безопасности.

Отрадно отметить, что в этом году исполняется 15 лет с момента образования данного Регионального центра, сказал лидер нации, констатировав, что за прошедший период Центр зарекомендовал себя как эффективная платформа, связывающая систему Организации Объединённых Наций со странами Центральной Азии в решении многих возникающих вопросов.

Наша страна активно поддерживает работу и начинания Регионального центра, в частности, в продвижении политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между государствами региона и близлежащими странами.

Туркменистан активно сотрудничает с данной структурой Организации Объединённых Наций в деле поддержания региональной безопасности, включая имплементацию Глобальной Контртеррористической стратегии ООН.

Среди основных направлений нынешнего сотрудничества – преодоление насущных угроз и вызовов, в частности глобальной пандемии и её социально-экономических последствий.

Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, значимым событием для дальнейшего укрепления потенциа­ла Регионального центра, его международно-правовой основы стало принятие по инициативе Туркменистана 16 апреля 2021 года Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

В ходе нынешней 76-й сессии Генассамблеи ООН туркменская сторона планирует представить на рассмотрение проект ещё одной Резолюции под названием «Укрепление регионального и международного сотрудничест­ва в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе». В настоящее время данный проект рассматривается странами региона.

Сообщив об этом, глава государства выразил убеждённость, что принятие этого документа будет способствовать укреплению мандата РЦПДЦА и практической реализации международных инициатив центральноазиатских стран, отражённых в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа прошлого году в Туркменистане.

Лидер нации с удовлетворением отметил, что сегодня на базе Регионального центра работает команда Контртеррористического управления ООН, созданы и успешно функционируют такие механизмы многосторонней превентивной дипломатии, как Академия превентивной дипломатии, Диалог женщин стран Центральной Азии, Целевая рабочая группа по правовым аспектам водно-энергетического сотрудничества государств Цент­ральной Азии и другие.

Убеждён, что потенциал Регионального центра будет и далее востребован в таких направлениях, как обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии и сопредельных с ним зонах, противодействие современным вызовам и угрозам, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Также глава государства акцентировал внимание на предстоящих в Туркменистане 12 марта этого года внеочередных президентских выборах. Как было отмечено, в настоящее время предпринимаются все необходимые усилия для того, чтобы они прошли максимально свободно, прозрачно и демократично на основе международных норм и стандартов.

Как отметил лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, на данный момент на внеочередные выборы приглашены наблюдатели из иностранных государств и ряда международных организаций, включая СНГ, ШОС, ОБСЕ и Организацию тюркских государств, которым представится возможность наб­людать за ходом предвыборной кампании и за голосованием.

Мониторинг хода выборов будут осуществлять многочисленные национальные наблюдатели от политических партий, общественных объединений и кандидатов в Президенты.

В этой связи глава государства пригласил профильных экспертов ООН оказать содействие в проведении президентских выборов в Туркменистане с целью объективной оценки выборного процесса.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов, еще раз поблагодарив Наталью Герман и весь персонал Регионального центра за эффективную и плодотворную деятельность, а также большой вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ООН, выразил уверенность, что многоплановое партнёрство с ООН и её учреждениями будет укрепляться во имя стабильности, мира и устойчивого развития на планете.

Пользуясь случаем, лидер нации пожелал руководителю РЦПДЦА крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в ответственной деятельности, а также попросил передать тёплые приветствия и наилучшие пожелания здоровья и благополучия Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу.

Затем слово было предоставлено главе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталье Герман.

Выразив признательность за возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы и векторы дальнейшего развития установившегося тесного, плодотворного сотрудничества, глава Регионального центра отметила, что для неё большая честь сегодня встретиться с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и в очередной раз вместе оценить итоги плодотворного сотрудничества за 30 лет членства Туркменистана в ООН.

Как отмечалось, 2 марта 1992 года произошло поистине историческое событие, ибо, став в этот день членом Организации Объединённых Наций, Туркменистан заявил о своей государственности, суверенитете.

– Статус постоянного нейт­ралитета сделал Туркменистан одним из наиболее активных участников глобальных процессов, выдвигающих свои пути решения по предотвращению напряжённости, конфликтов, мирному урегулированию кризиса, сказала Наталья Герман, отметив, что за прошедшие три десятилетия наша страна стала и остаётся продуктивной диалоговой площадкой, активно работая по всем направлениям деятельности Организации.

Это яркое подтверждение тому, что этот курс является неизменно выверенным историей, практическими делами, результатами, достижениями, отметила глава Регионального центра.

По инициативе Туркменистана, благодаря соответствующей Резолюции Генассамблеи 12 декабря был провозглашён Международным днём нейтралитета, что очень символично.

Отмечалось, что наша страна является автором ряда важных международных инициатив и резолюций на таких стратегических направлениях, как обеспечение энергетической безо­пасности, транспортной взаимосвязанности на региональном и глобальном уровне.

Наталья Герман подчеркнула инициативы Туркменистана по климатической безо­пасности, потому как регион Центральной Азии находится в географической зоне, подверженной климатическим изменениям. Несколько резолюций, выдвинутых Туркменистаном в рамках Генассамблеи ООН, как раз касаются ситуации, вызванной последствиями высыхания Аральского моря, влияния на экологию, окружающую среду.

– Мы очень высоко ценим эти инициативы и в том, что касается энергетической, водной и транспортной дипломатии, конечно же, Туркменистан задаёт тон и на региональной, и на международной арене, отметила дипломат.

Глава РЦПДЦА особо подчерк­нула активное участие Туркменистана в недавно прошедшей в Глазго конференции по изменению климата, где нашей страной были приняты серьёзные обязательства в контексте имплементации ратифицированного Парижского соглашения. Всё это, конечно, не остаётся незамеченным и поэтому авторитет государства постоянно растёт на международной арене.

Востребованной в условиях современности стала и знаковая инициатива туркменской стороны о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия, которая явилась отражением ключевых целей и задач ООН.

Как отметила Наталья Герман, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш постоянно говорит о дефиците международного доверия в системе международных отношений. Инициатива же Президента Туркменистана нашла полное отражение в целях и задачах Организации. И действительно, в Году мира и доверия содержательная часть работы, которая проведена страной под руководством главы государства, была абсолютно знаковая, подчеркнула дипломат.

Н.Герман с удовлетворением вспомнила прекрасную организацию в Авазе заседания Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, где было принято много решений, способствующих углублению сотрудничества во всех областях регионального взаимодействия.

Глава Регионального центра также отметила важность принятия Национальной программы развития на ближайшие 30 лет в ходе заседания Халк Маслахаты Милли Генгеша 11 февраля этого года.

Очень важно, подчеркнула дипломат, что помимо таких ключевых приоритетов, как продвижение на глобальном уровне идеалов мира, безопасности, устойчивого развития, широкое выполнение на практике принципов позитивного нейтралитета, выполнение Целей устойчивого развития, данная Программа включает также исключительно важный аспект – гуманизацию международных отношений на основе выдвинутой туркменским лидером философской идеи «Диалог – гарантия мира», что очень созвучно задачам и целям, отражённым в Уставе ООН и в мандате Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В этой связи Наталья Герман выразила благодарность за всемерную поддержку, которую в течение 15 лет Президент страны, Правительство и весь народ Туркменистана оказывают работе Регионального центра.

Особо было подчёркнуто, что именно в Ашхабаде в 2011 году был впервые разработан и принят совместный план действий всех государств Центральной Азии, через который все государства совместными усилиями выполняют положения Глобальной Контртеррористической стратегии ООН.

– Мы в то же время готовы поддержать инициативы государств ЦА, которые продвигают эту повестку дня на ещё более высокий уровень. Я с большим вниманием выслушала все Ваши предложения, идеи. Мы всемерно их поддерживаем, и я уверена, что они будут поддержаны на региональном уровне, для чего есть сейчас абсолютно все предпосылки, отметила глава РЦПДЦА, подчеркнув, что благодаря политической воле Президента Туркменистана и всех глав государств Центральной Азии регион может по праву считаться моделью по развитию сотрудничества и взаимопонимания.

Выражая благодарность Президенту Туркменистана за политику нейтралитета, которая является политикой ангажированности, Наталья Герман подчеркнула, что в международных делах Туркменистан оказывает помощь как своим соседям по региону, так и государствам, которые находятся за пределами региона ЦА, чему есть много благородных примеров.

– Хотелось бы особо выделить помощь, которую Туркменистан оказал соседнему Афганистану, народу этой страны и продолжает её оказывать. Всё это проявление политики нейтралитета, позитивного, конструктивного и деятельного нейтралитета.

12 марта – важный день для Туркменистана, для всех его партнёров. Это – день выборов, проявления демократических прав народа Туркменистана, которые отражены в Конституции – Основном Законе. Это очень важный исторический момент. Поэтому, как настоящий партнёр Туркменистана, Организация Объединённых Наций будет, конечно, рядом, имея богатейший опыт предоставления лучших стандартов, норм и лекторальных практик, которые мы с удовольствием предоставим выборным государственным структурам страны, которые вовлечены непосредственно в этот процесс.

У нас запланированы несколько мероприятий. Мы уже начали эту работу и готовы на расширение этого сотрудничества. Я с большим уважением отношусь к тому, что было приглашено много ­наблюдателей со стороны структур, где Туркменистан является полноправным членом, и уверена, что та прозрачность, с которой в Туркменистане подходят к организации выборного процесса, очень высоко ценится самими выборщиками, народом Туркменистана и, конечно, международными партнёрами. Я с большим удовлетворением воспринимаю эту информацию и заверяю в готовности ООН тесно сотрудничать в этом направлении, отметила руководитель РЦПДЦА.

Наталья Герман от имени Генерального ­секретаря Организации Объединённых Наций ещё раз поздравила Президента Гурбангулы Бердымухамедова со знаменательной датой – 30-летием вступления в ООН и пожелала главе государства и народу Туркменистана мира, благоденствия, развития и благополучия, отметив, что Генеральный секретарь ООН направил в этой связи наполненное теплотой письменное послание на имя главы государства.

В заключение глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии ещё раз выразила огромную благодарность за многостороннее и конструктивное партнёрство с Организацией Объединённых Наций./// TDH, 3 марта

В Туркменистане прошла торжественная встреча по случаю 30-летия членства страны в ООН

3 марта 2022 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана была проведена торжественная встреча, посвященная 30-ю членства Туркменистана в ООН под названием «Туркменистан и Организация Объединенных Наций: диалог как гарантия мира и развития».

В работе конференции приняли участие главы дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, работники дипломатической службы Туркменистана и представители туркменских средств массовой информации.

Перед началом встречи, в столичном Центре Конгрессов состоялась церемония подписания совместных с ООН важных многосторонних документов. Данные документы призваны всесторонне расширить и упрочить стратегическое партнёрство Туркменистана и Организации Объединенных Наций.

В начале торжественной встречи в МИДе Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов поздравил глав системы ООН в Ашхабаде с 30-летием со дня вступления страны в Организацию Объединенных Наций и пожелал всем мира, благополучия и дальнейших успехов в совместной деятельности.

В своем выступлении руководитель внешнеполитического ведомства особо подчеркнул совместные усилия Туркменистана и Организации Объединенных Наций по решению актуальных вопросов современности во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития, которые находят широкую поддержку в международном сообществе.

Большой интерес вызвали выступления иностранных дипломатов – руководителей, аккредитованных в нашей стране представительств международных организаций, которые дали высокую оценку развития многопланового партнерства Туркменистан с ООН.

Так, в своем выступлении Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман зачитала выдержки из обращения Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, который констатировал эффективность и многоформатность партнерства Туркменистана с ООН и ее специализированными агентствами. Она также отметила приверженность Туркменистана и ООН дальнейшему развитию сотрудничества на пути к всеобщему миру, стабильности и безопасности.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, выразив слова поздравления руководству страны и всему туркменскому народу от имени агентств ООН и от имени своих коллег и сотрудников Представительства ООН, подчеркнул, что с момента вступления Туркменистан значительно укрепил свое сотрудничество с системой ООН.

Кроме того, Постоянный представитель Программы развития ООН Нарине Саакян, отметила, что вступление Туркменистана в Организацию Объединённых Наций– это поистине знаменательное событие, давшее начало ряду инновационных и значимых инициатив, с которыми Правительство Туркменистана регулярно выступает на международных аренах.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Фаязи в своем выступлении отметил высокий уровень сотрудничества и перспективные направления отношений между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

Выступая по видеоконференцсвязи Постоянный представитель Туркменистана при ООН Посол Аксолтан Атаева поздравив руководство и туркменский народ с 30-ой годовщиной вступления Туркменистана в ООН, особо отметила эффективность взаимодействия Туркменистана с ООН, которое затрагивает практически все сферы жизни.

На встрече также заслушаны выступления Главы странового офиса Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане Е.Зайцева, Регионального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Р.Коменда, Директора кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Г.Эль-Хоури и Регионального менеджера Центра климатических технологий ООН Р.Гарга, по системе видеоконференцсвязи.

Выступавшие подчеркнули значимость взаимодействия Правительства Туркменистана с ООН и совместных достижений. Обозначены также актуальность инициатив, предложенных Туркменистаном под руководством главы государства в области энергетики, транспорта, экологии, здравоохранения и других нашедших свое воплощение в ряде принятых Генассамблеей ООН резолюций./// МИД Туркменистана

Наталья Герман поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с 30-летием вступления Туркменистана в ООН

Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталья Герман поздравила Президента Гурбангулы Бердымухамедова и народ Туркменистана с 30-летием вступления страны в ООН.

Дипломат отметила в своём послании, что в течение трёх десятилетий в качестве полноправного члена ООН, независимый Туркменистан продолжает вносить достойный вклад в повышение авторитета и укрепление потенциала Организации, а также в реализацию заложенных в её Уставе целей и задач.

По словам Натальи Герман, Туркменистан всё более активно участвует и продвигает на глобальном и региональном уровнях повестку мира, развития и сотрудничества, предлагает конструктивные решения по целому ряду сложнейших мировых и региональных проблем современности.

«В свою очередь, ООН оказывает содействие усилиям Туркменистана в осуществлении реформ в политической, социально-экономической и экологической сферах во благо повышения благополучия туркменского народа, а также культурно-духовного возрождения как основы формирования нового облика Туркменистана, укрепления его независимости, нейтралитета и суверенитета», – отметила дипломат.

По её мнению, одним из ярких проявлений миролюбивой внешней политики Туркменистана, нацеленной на сохранение и укрепление региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии, несомненно, является соавторство в создании Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в 2007 году и размещение его Штаб-квартиры в столице Туркменистана.

«Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть неразделимость понятий «нейтралитет» и «превентивная дипломатия» и отдельно поблагодарить Вас за Вашу личную всестороннюю поддержку деятельности Центра с момента его основания», – подчеркнула глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Она также отметила, что Туркменистан активно участвует в продвижении превентивной дипломатии, поиске взаимоприемлемых механизмов реагирования на общие вызовы международного терроризма и насильственного экстремизма, незаконного оборота наркотиков, в адаптации к климатическим изменениям и улучшении состояния окружающей среды, а также в выработке единых подходов стран региона в отношении Афганистана.

Наталья Герман выразила уверенность, что крепкий фундамент взаимовыгодных отношений Туркменистана с ООН, в том числе с РЦПДЦА, заложенный на протяжении последних лет, будет и далее способствовать общим стремлениям по превращению региона в зону стабильности, устойчивого развития и процветания.

Дипломат пожелала главе Туркменистана крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной деятельности./// TDH, 3 марта

[Отчет составлен nCa, 4 марта 2022 г, источник фото – TDH, Посольство Туркменистана в Ташкенте]