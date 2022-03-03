Президент Туркменистана провел заседание Государственного совета безопасности – приняты важные решения

Президент Бердымухамедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности в среду, 2 марта 2022 года.

Это было последнее заседание Государственного совета безопасности, проведенное Президентом Бердымухамедовым, поскольку примерно через пару недель он должен будет уйти в отставку. Президентские выборы назначены на 12 марта 2022 года.

Глава службы безопасности президента Туркменистана Мередов сообщил, что Конституция Туркменистана устанавливает особые правовые нормы для экс-президента. Президент поручил ему действовать в соответствии с положениями Конституции.

В ходе встречи президент подписал постановление, утверждающее Государственную программу обеспечения кибербезопасности Туркменистана на 2022-2025 годы.

Президент напомнил участникам встречи, что в соответствии с указаниями, данными членам обеих палат парламента 1 марта 2022 года, необходимо внести соответствующие изменения в законы Туркменистана “О воинской обязанности и военной службе”, “Об обороне”, “О государственной границе Туркменистана” и “О государственной службе”.

Он сказал, что также необходимо внести изменения в Уголовный кодекс для борьбы с киберпреступностью и предотвращения незаконных действий в Интернете и в информационных системах.

Он поручил руководителям вооруженных сил и правоохранительных органов принять активное участие в совершенствование указанных законов.

Руководители вооруженных сил и правоохранительных органов представили отчеты о своей деятельности за период с января по февраль 2022 года.

Ниже приводится краткое изложение замечаний Президент по каждому докладу:

По докладу министра обороны Гундогдыева: Туркменистан, приверженный статусу позитивного нейтралитета, неуклонно следует принципам мира, добрососедства и широкого международного сотрудничества, которые отражены в успешно реализуемой оборонительной военной доктрине.

По докладу генерального прокурора Атдаева: Одним из основных направлений Вашей работы является осуществление прокурорских проверок в различных отраслях. Для обеспечения верховенства закона, защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина сотрудники этой структуры должны добросовестно и безупречно выполнять свои обязанности.

По докладу министра внутренних дел Ходжаниязова: Существует необходимость активного внедрения новых методов, более широкого использования передовых технологий для эффективного решения задач, стоящих перед этим органом. Среди основных функций Министерства внутренних дел – профилактика правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах, а также принятие мер по соблюдению противопожарного режима.

По докладу председателя Верховного суда Уссанепесова: Судебная деятельность направлена на обеспечение законности, справедливости и правопорядка, устранение причин и условий, приводящих к правонарушениям. Судебная система является эффективным механизмом государственной защиты. Существует необходимость систематической организации курсов повышения квалификации для судей.

По докладу министра национальной безопасности Аннаева: Особая ответственность сотрудников этой структуры обязывает их приложить все свои силы и способности, знания и опыт для дальнейшего прогрессивного развития государства. Должна вестись совместная работа с другими правоохранительными органами по обеспечению правопорядка в обществе в соответствии с требованиями времени.

По докладу главы государственной пограничной службы Нурыева: Военная доктрина, принятая нашим независимым нейтральным государством, носит исключительно оборонительный характер, что соответствует принципам мирной внешней политики страны. Провозглашая священные границы Родины границами дружбы и братства, мы поддерживаем конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество со всеми государствами, в первую очередь с соседними.

Ключевыми задачами Службы являются защита территориальной целостности Туркменистана и его экономических интересов, для успешной защиты которых необходимо совершенствовать работу пограничных войск и создавать все условия для эффективной службы, полноценного быта и досуга личного состава.

По докладу министра адалата Таганова: Существует необходимость дальнейшего всестороннего развития законодательной базы страны и изучения лучших правовых практик в мире. Населению должна быть оказана квалифицированная юридическая помощь.

Министерство адалата должно проработать необходимость обновления нескольких законов, как было указано на встрече с членами обеих палат парламента 1 марта 2022 года.

По докладу председателя государственной таможенной службы Худайкулиева: С учетом роста внешнеэкономической деятельности и объемов международных грузоперевозок необходимо обеспечить более тщательный досмотр ввозимых в страну товаров и их полное соответствие установленным стандартам качества. Существует необходимость применения передового опыта специализированных структур иностранных государств для наращивания пропускной способности транспортных и транзитных коридоров, проходящих по территории Туркменистана.

Важно держать в центре постоянного внимания вопросы модернизации материально-технической базы таможенных терминалов, а также использования современных методов в работе.

По докладу председателя государственной миграционной службы Атагараева: Государственная политика в этой сфере направлена на обеспечение интересов и безопасности граждан, соблюдение их прав на передвижение внутри страны и за ее пределами в соответствии с общепризнанными нормами международного права. Для успешного выполнения функций, возложенных на Службу, необходимо сочетать положительный мировой опыт и основополагающие принципы национального законодательства. /// nCa, 3 марта 2022 года