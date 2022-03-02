Президент Туркменистана дал обеим палатам парламента указания по законотворчеству

Президент Туркменистана Бердымухамедов провел встречу с членами обеих палат парламента во вторник, 1 марта 2022 года.

Это не было формальным совместным заседанием парламента; это была встреча, нацеленная на то, что акцентировать внимание депутатов на необходимости совершенствования некоторых законов и создания некоторых новых законодательных актов для удовлетворения требований, вытекающих из стратегии развития Туркменистана на ближайшие 30 лет (2022-2052).

В этом контексте основное внимание на встрече было уделено задачам, стоящим перед законодателями обеих палат в 2022 году.

Ниже приводится краткая версия выступления Президента Бердымухамедова перед членами Меджлиса и Халк Маслахаты:

11 февраля 2022 года мы приняли Программу «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

Вместе с этим мы также приняли программы развития и инвестиционную программу на текущий год.

В этом году мы отмечаем 30-летие принятия Конституции Туркменистана и государственного флага Туркменистана.

С тех пор мы прошли долгий путь. Мы преобразовали нашу внутреннюю систему во всех областях и добились больших успехов во внешней политике.

В 2020 году мы перешли к двухпалатной системе парламента. Сейчас у нас есть две палаты Милли Генгеша (Национального совета) – Меджлис (Парламент) и Халк маслахаты (Народный совет).

Поскольку мы продолжаем укреплять правовую основу демократического государства, справедливого гражданского общества, необходимо постоянно следить за законодательной базой и обновлять и совершенствовать ее везде и всегда, когда это необходимо.

Некоторые из областей, требующих внимания законодателей, включают защиту прав и свобод человека, совершенствование законодательства и его норм в сферах экономики, социальной политики, науки, образования, культуры, молодежной политики, цифровой системы, охраны окружающей среды, природопользования и агропромышленной сферы.

Во внешней политике мы должны продолжать улучшать отношения с парламентами других стран и международными организациями, особенно со структурами Организации Объединенных Наций. Что касается внешней политики, то наша философия такова: Диалог – это гарантия мира.

Милли Генгешу Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана необходимо обеспечить проведение на высоком организационном уровне запланированного в мае Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, также в рамках данного форума – Диалога женщин.

Поскольку мы отмечаем 30-ю годовщину нашей Конституции и Флага, мероприятия должны быть спланированы таким образом, чтобы подчеркнуть их значимость.

Нам также необходимо изучить требования к совершенствованию нашей Конституции в свете чаяний нашего народа и лучших международных практик. В частности, нам необходимо сосредоточиться на совершенствовании деятельности органов государственной власти, пересмотре их прав, обязанностей и полномочий.

Наш 30-летний план развития ставит новые задачи по повышению эффективности отраслей в условиях рыночной экономики, их активной интеграции в мировое экономическое пространство, поддержке предпринимательской деятельности, стимулированию инвестиционной активности, приватизации государственной собственности и превращению их в акционерные общества по необходимости.

В нашем стремлении к импортозамещению необходимо дальнейшее совершенствование законодательных документов по созданию экономических и промышленных зон и их эффективному функционированию.

Законы, касающиеся экономики в целом, также нуждаются в пересмотре.

Должно быть динамичное развитие всех районов Туркменистана вплоть до уровня села. Члены Милли генгеша должны посетить населенные пункты и сыграть свою роль. Необходимо поддерживать контакт с избирателями всеми возможными способами. Одной из целей является поддержание высоких темпов развития по всей стране.

Необходимо пересмотреть законы, касающиеся вооруженных сил, в частности законы “О воинской обязанности и военной службе”, “Об обороне” и “О государственных границах Туркменистана”.

Уголовный кодекс Туркменистана следует усовершенствовать, уделив особое внимание борьбе с киберпреступлениями, преступлениями, совершаемыми с использованием интернет-сервисов, и законами о защите данных.

Мы все больше трансформируем наши транспортные и логистические возможности на региональном и глобальном уровнях. Это открывает возможности для дальнейшего развития промышленного освоения месторождений ископаемых ресурсов. Для стимулирования экономической, предпринимательской и инвестиционной активности необходимо усовершенствовать Кодекс торгового мореплавания, Таможенный кодекс, Налоговый кодекс, а также документы, регулирующие инвестиционную деятельность и связанные с ней области.

В социальной сфере на поддержку молодых и многодетных семей, детей, потерявших родителей, ветеранов и людей, утративших здоровье в защите государственного и общественного интересов, предоставляются льготы и дополнительная помощь за счёт государственных и общественных средств. И поэтому необходим анализ законодательных актов и систематическое совершенствование действующих норм, предусматривающих предоставление льгот и поддержку этих групп людей.

В нашей системе здравоохранения у нас есть национальная программа “Саглык” (Здоровье), и в этой области мы сотрудничаем с ВОЗ и другими органами ООН по профилактике различных заболеваний, своевременному выявлению, лечению и защите генофонда нации.

С первых дней выявления в мире пандемии «COVID-19» мы совместно с Организацией Объединённых Наций, её специализированными агентствами, Европейским регио­нальным бюро ВОЗ, а также с международными структурами, государствами, сотрудничающими с нами, совместно проводим планомерные работы по обеспечению предотвращения распространения коронавируса и готовности к противостоянию. В рамках научно-медицинской дипломатии со Всемирной организацией здравоохранения и Европейским региональным бюро ВОЗ предоставили свои предложения по подготовке специальной программы по изучению генома коронавируса, созданию регионального метода по противостоянию болезням воспаления лёгких, по созданию в составе Всемирной организации здравоохранения Центра по лечению острых инфекционных заболеваний и их предупреждению. Учитывая природно-экзогенные особенности региона Центральной Азии, выдвинули начинания о создании Центра вирусологии и бактериологии по Центральной Азии. Необходимо широко распространять среди международной парламентской общественности выдвинутую нами научно-медицинскую дипломатию и оказание парламентской поддержки.

Трудовое законодательство должно быть улучшено, потому что процесс труда человека создает материальное и духовное богатство.

Необходимо сосредоточиться на вопросах молодежной политики. В прошлом году мы приняли и утвердили Государственную программу по молодежной политике Туркменистана на 2021-2025 годы и План действий по ее реализации. Наше государство и впредь будет создавать все условия для участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.

Система и основы физической культуры и спорта, а также подготовка национальных спортсменов на самом высоком уровне – это область, требующая внимания. Это часть общего стремления к пропаганде здорового образа жизни в обществе.

Мы работаем над внедрением цифровых систем и инновационных технологий во всех отраслях страны. В последние годы были приняты Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы, Государственная программа развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 годы, а также законы, касающиеся кибербезопасности, электронной документации, электронного документооборота и цифровых услуг. Мир не стоит на месте, цифровая система развивается с каждым днем, что диктует необходимость дальнейшего совершенствования законодательной базы этой системы.

Должна быть поддержка национальной культуры. В этой области мы проделали ценную работу в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Правовая база в этой области должна быть проанализирована и, при необходимости, усовершенствована.

В прошлом году мы проделали значительную работу по укреплению агропромышленного сектора, и эта область должна оставаться в центре внимания, чтобы при необходимости добиться дальнейших улучшений. Наши цели заключаются в создании и поддержании продовольственного изобилия, внедрении экологически чистых культур и обеспечении промышленного сектора сырьем в этой области.

Законодательная деятельность в отношении работы местных исполнительных и представительных органов власти, органов местного самоуправления должна обеспечивать успешную реализацию принятых программ дальнейшего социально-экономического развития страны и, в частности, ее регионов, демократизации общества, удовлетворения потребностей населения.

Законы Туркменистана ‘О местных представительных органах государственной власти” и “О местных исполнительных органах” должны усилить роль генгешей (сельских советов).

Мы должны уделять особое внимание детям. Права ребенка должны соответствовать общепризнанным нормам международного права и мировой практике. Необходимо принять меры по совершенствованию деятельности комиссий хякимликов (областей), этрапов (районов) и городов/поселков по делам несовершеннолетних.

Благотворительный фонд Гурбангулы Бердымухамедова играет важную роль в этой области. Под эгидой Фонда в новом современном административном центре Ахалского велаята будет функционировать Центр здоровья и реабилитации детей, который объединит детский сад на 150 мест, больницу на 120 мест и медицинский центр.

С момента своего создания Фонд обеспечил право на полное и справедливое участие в жизни общества и государства детей, нуждающихся в уходе, что также включает материальную помощь в предоставлении им медицинских услуг, восстановлении здоровья и получении лекарств, а также предусматривает обучение в общеобразовательных и специализированных школах, предоставление спортивных и других необходимых принадлежностей.

В туркменском обществе дети, оставшиеся без родителей, не остаются одни. Уход за ребенком, потерявшим родителей по разным причинам, в первую очередь берут на себя близкие родственники, а в их отсутствие – дальние родственники. Если у ребенка нет родственников, о нем заботится арчин (глава) села, который по решению старейшин прикрепляет его к одной из семей. Принимающая семья воспитывает ребенка как своего собственного.

Сегодня при Фонде действует Совет старейшин для решения таких сложных проблем, в том числе связанных с усыновлением и опекой.

Основной задачей Совета является оказание Фонду всесторонней помощи в реализации задач, изложенных в Положении, а также оказание помощи детям, нуждающимся в опеке.

Члены Совета старейшин рассматривают и будут рассматривать различные вопросы, в том числе связанные с усыновлением детей, лишившихся родительской опеки, присвоением им имени и фамилии. Им будут предоставлены полномочия принимать конкретные решения по этим

вопросам. В этом вопросе старейшины будут руководствоваться законами Туркменистана, национальными традициями и обычаями.

Все эти меры позволят детям ощутить оказываемую им всестороннюю заботу и занять достойное место в обществе.

Средства также будут выделены детям, нуждающимся в лечении в соответствующих медицинских учреждениях нашей страны и, при необходимости, других стран.

Вопросы, связанные с воспитанием детей под эгидой Фонда, получением среднего специального, высшего образования, обеспечением их жильем, будут находиться в центре постоянного внимания государства.

Граждане нашей страны, различные предприятия и фирмы регулярно вносят взносы в Фонд, который уже оплатил сложные медицинские операции нескольким больным детям.

При работе над этими направлениями также необходимо разработать и принять концепцию совершенствования законодательства на период 2022-2025 годов. /// nCa, 2 марта 2022 года