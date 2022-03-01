Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления

Миссия наблюдателей от СНГ во главе с Первым заместителем Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Леонидом Анфимовым прибыла в Ашхабад для участия в мониторинге предстоящих президентских выборов в Туркменистане.

28 февраля 2022 года в министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с миссией наблюдателей от СНГ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о подготовке к предстоящим 12 марта президентским выборам в Туркменистане, а также об организации работы международных наблюдателей.

Согласно веб-сайту исполнительного комитета СНГ, министр иностранных дел Мередов заявил во время встречи: «У нас уже есть опыт совместного сотрудничества – Миссия наблюдателей от СНГ не в первый раз работает на выборах в Туркменистане. Это были и президентские выборы, и выборы депутатов Меджлиса, и каждый раз наблюдатели Содружества объективно и честно освещали подготовку и проведение избирательных кампаний».

Леонид Анфимов сообщил, что с сегодняшнего дня миссия наблюдателей от СНГ начала работу по мониторингу президентской кампании в Туркменистане. Сегодня он встретился с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Гульмуратом Мурадовым. Штаб Миссии начал свою работу.

В частности, Анфимов отметил:

«Думаю, что в ближайшее время мы получим данные по персональному составу Миссии. Рассчитываем на то, что в работе Миссии примут участие председатели центральных избирательных комиссий государств – участников СНГ или их заместители, представители парламентов стран Содружества, Парламентского Собрания Беларуси и России. Думаю, что в качестве долгосрочных наблюдателей примут участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане».

Кандидаты в президенты продолжают свою предвыборную кампанию, объезжая регионы и встречаясь с электоратом. Такие встречи, проводимые в соответствии с руководящими принципами социального дистанцирования, не предназначены для охвата всех избирателей. Кандидаты выступают в электронных и печатных средствах массовой информации, чтобы ознакомить со своей программой широкие слои населения.

Представительства Туркменистана за рубежом оповещают избирателей о времени и месте голосования 12 марта 2022 года. Также принимаются меры для обеспечения досрочного голосования. /// nCa, 1 марта 2022 года