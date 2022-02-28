Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления

Кандидаты на президентский пост продолжают встречаться с избирателями, поскольку до выборов осталось около 11 дней.

Печатные СМИ Туркменистана публикуют программы кандидатов. В сообщениях кандидатов есть много общего с незначительными различиями. Все они поддерживают нынешние темпы и направление развития Туркменистана и политику Президента Бердымухамедова.

Избирательная комиссия завершила проверку адреса проживания избирателей. В частности, были предприняты следующие меры: 1. Обновление данных в списках избирателей; 2. Сбор информации о том, находятся ли они в стране или за рубежом; 3. Выявление тех избирателей, которые не могут прийти на избирательный участок в день выборов по медицинским или любым другим причинам, чтобы можно было принять меры для организации голосования по месту своего жительства; и т.д.

Одновременно избирательная комиссия Туркменистана в сотрудничестве с министерством иностранных дел Туркменистана готовится к открытию избирательных участков за рубежом, чтобы туркмены, находящиеся за пределами страны, могли проголосовать.

27 февраля вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов провели видеосвязь с главами туркменских дипломатических представительств за рубежом. Он сообщил им, что в 30 странах будет сформирован 41 избирательный участок.

Группа наблюдателей из России прибыла 25 февраля на президентские выборы. Группа наблюдателей от СНГ также отправится в Туркменистан.

Туркменские СМИ сообщают, что 25 февраля при поддержке Центра ОБСЕ началась серия семинаров и тренингов для представителей Центральной избирательной комиссии Туркменистана и других государственных ведомств по передовому опыту проведения избирательных процессов.

К участию в этих мероприятиях также приглашаются представители системы ООН, в частности, Отдел по оказанию помощи в проведении выборов Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Туркменистана. /// nCa, 28 февраля 2022 года