Какими правами обладают иностранцы в Туркменистане?

Рамиля Дельмухаметова

13 ноября 2021 года был принят новый Закон Туркменистана «О правовом положении иностранных граждан».

Настоящий закон определяет правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства в Туркменистане, также регулирует отношения, в связи с их пребыванием и осуществлением или трудовой, предпринимательской или иной деятельности на территории Туркменистана.

Данный Закон состоит из 4 глав и 41 статьи. Для сравнения, аналогичный правовой документ, регулировавший положении иностранных граждан от 26 марта 2011года состоял из трех глав и 27 статей.

Новый закон более конкретизирован. Так, включен механизм определения статуса лица без гражданства.

Также расширены основные понятия и термины, такие как иностранный гражданин, члены семьи, лицо без гражданства, статус лица без гражданства, лицо, ходатайствующее об определении статуса лица без гражданства, временное свидетельство о регистрации ходатайства об определении статуса лица без гражданства, удостоверение лица без гражданства, проездной документ лица без гражданства, установление личности лица, не имеющего документа либо действительного документа, удостоверяющего личность, пребывающий и проживающий в Туркменистане иностранный гражданин, несовершеннолетний иностранный гражданин без сопровождения законных представителей.

Иностранные граждане могут проживать в Туркменистане на основании вида на жительство, пользуются правами и свободами, исполняют обязанности так же, как и граждане Туркменистана. Они обязаны соблюдать Конституцию Туркменистана, законы Туркменистана и уважать национальные традиции, историческое, культурное и природное наследие.

Лица без гражданства имеют проживать в Туркменистане на основании вида на жительство или удостоверения личности лица без гражданства в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана. Пребывающие в Туркменистане иностранные граждане и лица без гражданства обязаны выехать из Туркменистана до окончания им срока пребывания, за исключением случаев продления им сроков пребывания в Туркменистане.

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Туркменистане, являются:

паспорт иностранного гражданина,

вид на жительство,

свидетельство на возвращение в страну принадлежности иностранного гражданина.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Туркменистане, являются – временное свидетельство о регистрации ходатайства об определении статуса лица без гражданства, удостоверяющее личность лица без гражданства на момент рассмотрения ходатайства об определении его статуса, удостоверение и (или) проездной документ лица без гражданства, выданный иностранным государством и признаваемый в качестве документа, удостоверяющего его личность, вид на жительство в Туркменистане.

Иностранные граждане имеют право на охрану здоровья, социальное обеспечение, имеют право на жилище. В частности, в Законе закреплено право личной собственности на жилой дом и иное имущество в Туркменистане, право на пользование земельными участками в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Иностранные граждане, обучающиеся в учебных заведениях Туркменистана, имеют права и исполняют обязанности учащихся и студентов в соответствии с законодательством Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане могут заключать и расторгать браки с гражданами Туркменистана и между собой в соответствии с законодательством Туркменистана.

Иностранцам в Туркменистане гарантируется неприкосновенность личности, жилища, их чести и достоинства и другие личные права и свободы. Также иностранные граждане могут свободно передвигаться по территории Туркменистана и выбирать место жительства в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Иностранные граждане имеют право на обращение в суд и иные государственные органы, а также в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран для защиты принадлежащих им личных, имущественных и иных прав.

Положение настоящего Закона распространяется также на лиц без гражданства.

Определение статуса лица без гражданства в Туркменистане предусматривает:

обращение с ходатайством об определении статуса лица без гражданства либо по инициативе органов Государственной миграционной службы Туркменистана,

предоставление временного свидетельства о регистрации ходатайства,

регистрацию ходатайствующего лица после выдачи временного свидетельства о регистрации ходатайства об определении статуса лица без гражданства.

рассмотрение ходатайства об определении статуса лица без гражданства;

осуществление комплекса мер по установлению личности лица без гражданства

выдача удостоверения лица без гражданства и, по заявлению, проездного документа лица без гражданства.

Любое лицо, которое утверждает, что не имеет гражданства, независимо от оснований его нахождения в Туркменистане, может подать ходатайство об определении статуса лица без гражданства./// nCa, 28 февраля 2022 г.

Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.