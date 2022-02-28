Какими правами обладают иностранцы в Туркменистане?

Рамиля Дельмухаметова
13 ноября 2021 года был принят новый Закон Туркменистана «О правовом положении иностранных граждан».
Настоящий закон определяет правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства в Туркменистане, также регулирует отношения, в связи с их пребыванием и осуществлением или трудовой, предпринимательской или иной деятельности на территории Туркменистана.
Данный Закон состоит из 4 глав и 41 статьи. Для сравнения, аналогичный правовой документ, регулировавший положении иностранных граждан от 26 марта 2011года состоял из трех глав и 27 статей.
Новый закон более конкретизирован. Так, включен механизм определения статуса лица без гражданства.
Также расширены основные понятия и термины, такие как иностранный гражданин, члены семьи, лицо без гражданства, статус лица без гражданства, лицо, ходатайствующее об определении статуса лица без гражданства, временное свидетельство о регистрации ходатайства об определении статуса лица без гражданства, удостоверение лица без гражданства, проездной документ лица без гражданства, установление личности лица, не имеющего документа либо действительного документа, удостоверяющего личность, пребывающий и проживающий в Туркменистане иностранный гражданин, несовершеннолетний иностранный гражданин без сопровождения законных представителей.
Иностранные граждане могут проживать в Туркменистане на основании вида на жительство, пользуются правами и свободами, исполняют обязанности так же, как и граждане Туркменистана. Они обязаны соблюдать Конституцию Туркменистана, законы Туркменистана и уважать национальные традиции, историческое, культурное и природное наследие.
Лица без гражданства имеют проживать в Туркменистане на основании вида на жительство или удостоверения личности лица без гражданства в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана. Пребывающие в Туркменистане иностранные граждане и лица без гражданства обязаны выехать из Туркменистана до окончания им срока пребывания, за исключением случаев продления им сроков пребывания в Туркменистане.
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Туркменистане, являются:
- паспорт иностранного гражданина,
- вид на жительство,
- свидетельство на возвращение в страну принадлежности иностранного гражданина.
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Туркменистане, являются – временное свидетельство о регистрации ходатайства об определении статуса лица без гражданства, удостоверяющее личность лица без гражданства на момент рассмотрения ходатайства об определении его статуса, удостоверение и (или) проездной документ лица без гражданства, выданный иностранным государством и признаваемый в качестве документа, удостоверяющего его личность, вид на жительство в Туркменистане.
Иностранные граждане имеют право на охрану здоровья, социальное обеспечение, имеют право на жилище. В частности, в Законе закреплено право личной собственности на жилой дом и иное имущество в Туркменистане, право на пользование земельными участками в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Иностранные граждане, обучающиеся в учебных заведениях Туркменистана, имеют права и исполняют обязанности учащихся и студентов в соответствии с законодательством Туркменистана.
Иностранные граждане в Туркменистане могут заключать и расторгать браки с гражданами Туркменистана и между собой в соответствии с законодательством Туркменистана.
Иностранцам в Туркменистане гарантируется неприкосновенность личности, жилища, их чести и достоинства и другие личные права и свободы. Также иностранные граждане могут свободно передвигаться по территории Туркменистана и выбирать место жительства в порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Иностранные граждане имеют право на обращение в суд и иные государственные органы, а также в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран для защиты принадлежащих им личных, имущественных и иных прав.
Положение настоящего Закона распространяется также на лиц без гражданства.
Определение статуса лица без гражданства в Туркменистане предусматривает:
- обращение с ходатайством об определении статуса лица без гражданства либо по инициативе органов Государственной миграционной службы Туркменистана,
- предоставление временного свидетельства о регистрации ходатайства,
- регистрацию ходатайствующего лица после выдачи временного свидетельства о регистрации ходатайства об определении статуса лица без гражданства.
- рассмотрение ходатайства об определении статуса лица без гражданства;
- осуществление комплекса мер по установлению личности лица без гражданства
- выдача удостоверения лица без гражданства и, по заявлению, проездного документа лица без гражданства.
Любое лицо, которое утверждает, что не имеет гражданства, независимо от оснований его нахождения в Туркменистане, может подать ходатайство об определении статуса лица без гражданства./// nCa, 28 февраля 2022 г.
Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.