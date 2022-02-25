Посол Туркменистана в Казахстане встретился с главой IOFS

Эльвира Кадырова

Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов нанес визит вежливости Генеральному директору Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлану Байдаулету.

Стороны обсудили вопросы содействия членству Туркменистана в IOFS. В этом контексте были рассмотрены процедуры членства, размер обязательных взносов, льготы и обязательства членов.

Собеседники выразили надежду на скорейшее урегулирование вопроса о присоединении Туркменистана к IOFS.

Глава IOFS проинформировал полпреда Туркменистан о реализации гуманитарных проектов IOFS по Программе продовольственной безопасности Афганистана и мероприятиях в рамках программы “Год Африки”. Он также высоко оценил продолжающиеся усилия туркменских экспертов в проектах IOFS по решению общих проблем в рамках Планов действий по стратегическим товарам, таким как зерно, развитию резервов продовольственной безопасности ОИС.

Байдаулет выразил твердую взаимную приверженность дальнейшему развитию сотрудничества с туркменскими экспертами, учреждениями, частным сектором в реализации стратегических программных целей IOFS.

Генеральный директор IOFS посетил Ашхабад в декабре 2021 года для участия в конференции “Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития”. В рамках визита он встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Исламская организация по продовольственной безопасности является специализированным институтом Организации Исламского сотрудничества, которая имеет независимый международно-правовой статус полноценной международной организации со штаб-квартирой в Нур-Султане, Казахстан. /// nCa, 25 февраля 2022 года