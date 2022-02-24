Транспортный сектор Туркменистана – Часть 4

АООТ «ТЛЦТ»

Помимо этого, с целью увеличения грузовых перевозок по территории Туркменистана в 2018 году было создано Акционерное общество открытого типа «Транспортно-логистический центр Туркменистана», учредителями и акционерами которого являются все транспортные ведомства Туркменистана. АООТ «Транспортно-логистический центр Туркменистана» выполняет перевозки грузов различными видами транспорта, в том числе мультимодальные перевозки сочетая автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и контейнерные перевозки, путем отгрузки товаров от места погрузки груза до места его разгрузки, а также работы по хранению, погрузки и разгрузки грузов и таможенного оформления.

В целях своевременного, эффективного и качественного оказания данных услуг, а также координации соответствующих вопросов, связанных с транспортом и грузами, в каждом велаяте Туркменистана, а также в международном порту Туркменбаши имеются квалифицированные представители. В настоящий момент прорабатывается вопрос открытия филиала АООТ «ТЛЦТ» в Российской Федерации, а также представительств в таких странах как Турция, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Индия.

/// nCa, 24 февраля 2022 г. (в сотрудничестве с транспортно-коммуникационным сектором и МИД Туркменистана)

КОНЕЦ.