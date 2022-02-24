Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления

Агитационная кампания кандидатов в президенты продолжилась 23 февраля 2022 года в среднем темпе. Встречи проходили в конференц-залах, аудитория которых составляла примерно треть от полной вместимости из-за принципов социального дистанцирования.

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов, кандидат от Демократической партии Туркменистана, выступил перед избирателями в Лебапском велаяте.

Он пообещал оставаться приверженным курсу 30-летнего развития страны на период 2022-2052 годов, который был одобрено Халк маслахаты на его внеочередной сессии 11 февраля 2022 года. Именно тогда Президент Бердымухамедов объявил о своем намерении уйти в отставку.

Другие пункты выступления Сердара Бердымухамедова аналогичны содержанию планов, которыми ранее он поделился с избирателями Дашогузского велаята.

Доктор Хыдыр Нунаев, кандидат, выдвинутый инициативной группой граждан из Ашхабада, встретился с избирателями Дашогузского велаята. Он объяснил свое видение в случае избрания на этот пост.

Максатмырат Овезгельдыев, кандидат, выдвинутый инициативной группой граждан Ахалского велаята, выступил с речью перед избирателями в городе Дашогуз.

Выступления всех кандидатов идентичны с небольшими вариациями. Причина в том, что все они поддерживают нынешний курс и направление развития Туркменистана. /// nCa, 24 февраля 2022 года