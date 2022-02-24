Президент Туркменистана работает над своей новой книгой

Президент Туркменистана Бердымухамедов, который уйдет в отставку в следующем месяце, приступил к работе над своей новой книгой.

В этой книге основное внимание будет уделено успехам и достижениям Туркменистана за годы независимости и их интерпретации в контексте истории и традиций туркменского народа.

Автор хотел бы подчеркнуть в книге, что жизненный опыт каждого человека является ценным достоянием для будущих поколений. Предназначенная для молодежи, книга подчеркнет важность приобретения и владения опытом и мудростью старшего поколения. Это будто факел, который необходимо передавать из поколения в поколение.

Президент затронет ряд тем в книге, включая священную независимость, постоянный нейтралитет, великие деяния мужественных предков, процветание туркменской земли, музыку, литературу и культуру туркменского народа, возвышение туркменского народа в стремлении к миру, дружбе, братству, гуманизму, а также их национальные взгляды, национальные чувства, государственность, вопросы политики, права, дипломатии, истории и наследия.

В сообщении TDH отмечается: «Новое произведение соединит прошлое с настоящим, а день сегодняшний – с будущим. Оно преисполнит сердца поколений гордостью и любовью к своему народу и стране».

Президент посетил Ахалтекинский конноспортивный комплекс в среду, 23 февраля 2022 года, чтобы поработать над книгой. В комплексе у президента имеется рабочий кабинет.

Помимо работы над книгой, президент пообщался с жеребенком, родившимся 18 января 2022 года, а также со щенком алабая, который появился на свет в тот же день. Он назвал жеребенка Заманом, а щенка Эйямом. Как показывают телевизионные кадры, жеребенок и щенок превращаются в лучших друзей.

Президент, одетый в традиционную одежду туркменского старейшины, неторопливо прокатился на жеребце по кличке Гарашсыз. /// nCa, 24 февраля 2022 года (источник фото – TDH)