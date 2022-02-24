Какие социальные услуги доступны в Туркменистане?

Рамиля Дельмухаметова

Основную заботу и внимание правительство Туркменистана уделяет по отношению к пожилым людям, больным, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, сиротам, лицам, потерявших кормильцев, о чем свидетельствует принятый Закон Туркменистана «O социальных услугах», от 18 декабря 2021 года, который введен в действие с 1 января 2022 года.

В настоящем Законе, состоящем из 6 глав и 25 статей, прописаны такие положения, как государственное регулирование и контроль в сфере социальных услуг, государственные гарантии в сфере социальных услуг, особенности оказании соцуслуг с целью улучшения условий жизнедеятельности инвалидов и расширения их возможности самостоятельно обеспечивать свои индивидуальные потребности.

Компетентными органами систематически проводится работа по выявлению лиц, нуждающихся в оказании социальных услуг, ведется их учет. Осуществляется информирование населения о видах оказываемых социальных услуг.

Кто имеет право на получение социальных услуг?

Социальные услуги предоставляются на дому работниками учреждений социального обслуживания следующим категориям лиц:

Лицам, нуждающимся в постоянном или временном социальном обслуживании

Одиноким лицам и лицам частично утратившим способность к самообслуживанию в связи со старостью, с болезнью, инвалидностью.

Также социальные услуги проводятся полустационарно, когда услуги оказываются в определенное время суток.

Стационарные социальные услуги оказываются при постоянном, временном или пятидневном, круглосуточном проживании в учреждении социального обслуживания.

Основаниями признания лица нуждающимся в оказании социальных услуг являются инвалидность, старость, последствия производственной травмы и профессионального заболевания, потеря кормильца, одиночество, сиротство, беспризорность и безнадзорность, отсутствие определенного места жительства, вынужденная смена страны постоянного проживания, семейное неблагополучие.

Действие Закона «O социальных услугах» распространяется также на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Туркменистана, беженцев, а также на юридических лиц независимо от формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социальных услуг.

Как финансируются социальные слуги?

Источниками финансирования в сфере социальных услуг являются:

средства централизованного бюджета Туркменистана,

местных бюджетов,

средства, поступающие от предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей в виде спонсорской помощи,

поступившие в виде благотворительной и гуманитарной помощи.

Какие виды социальных услуг существуют в Туркменистане?

Пользователям социальных услуг, с учетом их индивидуальных потребностей оказываются:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности пользователей cоциальные услуги в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья пользователей социальных услуг, путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за состоянием здоровья;

cоциально-психологические, предусматривающие оказания психологической помощи;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности пользователей социальных услуг, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве;

социально-правовые, направленные на оказание юридической помощи, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов пользователей социальных услуг.

В Туркменистане, где забота о человеке определяется в числе приоритетных задач государственной политики, первостепенное внимание уделяется вопросам социальной защиты людей с ограниченными возможностями. Напомним, что в соответствии с Указом Президента Туркменистана от 2017 года в Ашхабаде и во всех велаятских центрах для инвалидов и особо нуждающихся в социальной защите построены многоквартирные жилые дома с удобной планировкой, высокими потолками, оборудованными пандусами, поручнями и широкими проемами./// nCa, 24 февраля 2022 г.

Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.