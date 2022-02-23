Визит министра иностранных дел Туркменистана в Москву

Эльвира Кадырова

22 февраля делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым провела в Москве серию переговоров, по итогам которых подписан пакет документов и Совместное заявление.

Особое внимание в ходе переговоров и встреч было уделено вопросам региональной безопасности, подготовки к VI Каспийскому саммиту, празднованию 30-летия установления дипломатических отношений и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Переговоры министров иностранных дел Туркменистана и России

Ключевым пунктом повестки визита стали переговоры между министрами иностранных дел Туркменистана и России.

Мередов и Лавров обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по актуальной проблематике региональной и международной политики.

Стороны отметили, что сегодня туркмено-российские связи имеют устойчивый, стратегический характер, развиваются в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Президентами двух стран. Отмечалось, что тесное партнерство в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах между Туркменистаном и Россией в настоящее время выходит на новый уровень, развивается поступательно и целенаправленно.

В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и России подчеркнули большую значимость отмечаемого в этом году тридцатилетия установления дипломатических отношений между двумя странами. Подчеркивалось, что это событие ознаменовало собой новый этап в многовековой истории туркмено-российских связей, во-многом обеспечив их конструктивный, уважительный и равноправный характер на современном этапе.

В рамках встречи главы МИД и члены делегаций посетили приуроченную к этой знаменательной дате фотовыставку.

Стороны договорились наращивать усилия по созданию условий для продолжения конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Вступительное слово министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Уважаемый Рашид Овезгельдыевич,

Дорогие друзья,

Рады вас приветствовать в Москве в развитие нашего стратегического партнерства, доверительного диалога, тон которого задают наши президенты. Хочу особо отметить значение Договора о стратегическом партнерстве, который был подписан в октябре 2017 года по инициативе Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова. Он не просто остался документом, а реально претворяется в жизнь. Убежден, что сегодня сможем подробно обсудить какие дополнительные задачи нам необходимо решать в соответствии с принципиальными установками наших лидеров.

В этом году исполняется 30 лет нашим дипломатическим отношениям. Договорились отметить эту дату значимыми событиями. Поддержали предложение наших туркменистанских друзей о согласовании плана мероприятий, который сегодня подпишем. Там солидный перечень, включая и обмены посланиями на высшем уровне, проведение конференций, круглых столов, выставок. Убежден, что это будет хорошо воспринято нашими народами. На данном этапе мы подготовили небольшую выставку архивных документов, начиная с установления дипломатических отношений и продолжая до сегодняшнего дня. Она отражает контакты между президентами и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Тесно развивается гуманитарное взаимодействие. У нас обоюдный интерес к образовательным обменам. Хотели бы искренне поблагодарить за то внимание, которое уделяется русскому языку в Туркменистане. Все больше и больше молодых людей делают выбор в пользу российского высшего образования. Мы всячески готовы содействовать удовлетворению их интересов.

Планировался целый ряд культурных мероприятий. К сожалению, коронавирусная инфекция несколько сдвинула сроки. Убежден, что мы сможем провести намечавшиеся Дни культуры России в Туркменистане, Неделю российского кино, а также обмен гастролями ведущих театров наших стран.

У нас хорошее взаимодействие по здравоохранению. Туркменистан в числе первых зарегистрировал российские вакцины. Мы наладили поставки этих вакцин в Туркменистан. Знаем, что они пользуются успехом, поскольку реально решают вопросы защиты от коронавирусной инфекции.

Торгово-экономическое сотрудничество между нами развивается устойчиво. Межправительственная комиссия работает ритмично. Сегодня обсудим и это направление, равно как и обменяемся мнениями по актуальным международным, региональным вопросам.

Тесно взаимодействуем в ООН, в рамках Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При активной поддержке Туркменистана и лично Р.О.Мередова состоялся формат «центральноазиатская пятерка плюс Россия» на уровне министров иностранных дел. Заинтересованы в том, чтобы он продолжал служить площадкой для доверительного обмена мнениями, особенно по проблемам, которые сейчас складываются вокруг и внутри Афганистана. Как и Туркменистан мы заинтересованы, чтобы наши афганские соседи развивались в рамках мирного, независимого, нейтрального государства, свободного от террористических угроз и наркотрафика. Приветствуем вклад, который Ашхабад последовательно вносит в общие международные усилия по достижению мира в Афганистане и вокруг него.

Еще одна тема, которая нас объединяет среди многих других, – это Каспий. Подготовка к Шестому Каспийскому саммиту в Ашхабаде выходит на финишную прямую. Рассчитываем, что в текущем году в гостеприимном Туркменистане сможем собраться и принять те решения, которые сейчас находятся в рамках переговоров. Мы одинаково воспринимаем переговорный процесс. Уверен, что нам удастся согласовать хороший пакет итоговых документов.

Вступительное слово министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова

Спасибо большое уважаемый Сергей Викторович,

Уважаемые коллеги,

Я хочу также поблагодарить вас Сергей Викторович, за возможность встретиться здесь, в Москве для того, чтобы обсудить широкий круг вопросов двухстороннего стратегического партнерства Туркменистана с Российской Федерацией.

Безусловно для нас очень ценным будет сегодняшний обмен мнениями по региональной и международной проблематике, по тем вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон.

Вы правильно подчеркнули, что этот год знаковый для отношений между нашими государствами. 8 апреля мы вместе с вами отметим 30-летие со дня установления дипломатических отношений. И в этом контексте документ – план мероприятий между Туркменистаном и Российской Федерацией, который мы подпишем с вами, будет служить ориентиром для активизации наших совместных действий в этой связи в течение 2022 года.

Направляя нашу делегацию в Москву, уважаемый Президент Туркменистана вчера, встречаясь с членами Кабинета министров, руководителями регионов Туркменистана особое внимание уделил этому рабочему визиту. В частности, Президент Туркменистана очень четко сказал, что стратегическое партнерство с Российской Федерацией является одним из приоритетов внешнеполитического курса Туркменистана.

Исходя из этого, мы безусловно нацелены на дальнейшее развитие, расширений наших отношений по широкому спектру направлений. У нас сегодня на наш взгляд достаточно активное политико-дипломатическое взаимодействие, эффективное взаимодействие в торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарные связи развиваются по восходящей линии.

Мы сегодня обсудим с вами эти и другие вопросы, поэтому я хотел бы сказать, что делегация Туркменистана в этот раз посещая Москву, проводит переговоры в МИДе, будут встречи с вашими заместителями. Состоялись и еще состоятся в течение этого дня встречи и переговоры в других государственных структурах Российской Федерации.

В этой связи считаю, что сегодняшняя встреча и предстоящий обмен мнениями станут важным этапом в дальнейшем укреплении традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Россией. Спасибо большое.

Встреча в Совете Федерации

В ходе встречи Министра иностранных дел Туркменистана Мередова с Председателем комитета по международным делам Совета Федерации Федерального собрания России Григорием Карасиным была подчеркнута важность дальнейшего развития и наращивания межпарламентского сотрудничества.

Карасин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество России и Туркменистана продолжает поступательно развиваться. Успешно осуществляется взаимодействие в образовательной сфере, культурной, гуманитарной областях, межпарламентские связи.

Рашид Мередов отметил наличие открытого, дружеского конструктивного диалога между двумя странами. Он проинформировал о национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения межпарламентского форума высокого уровня, а также Диалога женщин-лидеров Центральной Азии в мае 2022 года в столице Туркменистана Ашхабаде. Была затронута тема 30-летия дипотношений между Россией и Туркменистаном, в настоящее время разрабатывается план мероприятий, которые пройдут под знаком этого юбилея.

Также поднимались вопросы подготовки к проведению в 2022 году VI Каспийского саммита в Туркменистане и 2-го Каспийского экономического форума в России.

Обсуждение подготовки к Каспийскому саммиту

Мередов также встретился со Специальным представителем Президента Российской Федерации по делимитации и демаркации границы РФ с сопредельными государствами участниками СНГ, Руководителем российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаилом Петраковым.

В ходе беседы было отмечено, что взаимодействие Туркменистана и России вносит значительный конструктивный вклад в дело упрочения дружбы, сотрудничества и взаимовыгодного многостороннего партнёрства на Каспии, превращения каспийского региона в один из центров экономического, транспортно-логистического, энергетического и инвестиционного партнерств в Евразии.

В этой связи стороны отметили особую важность запланированного на этот год в Туркменистане Шестого Саммита прикаспийских государств и договорились тесно взаимодействовать для успешной подготовки и проведения этого мероприятия.

Обсуждены вопросы участия наблюдателей СНГ на президентских выборах в Туркменистане

Состоялась встреча делегации Туркменистана с Заместителем Председателя исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Ильхомом Нематовым.

В связи с предстоящими 12 марта выборами Президента Туркменистана были предметно обсуждены вопросы организации на них работы наблюдательной миссии СНГ.

Консультации по проблематике ШОС

В рамках визита также состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Российской Федерации с участием заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева и заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова.

В ходе консультаций состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по широкому спектру вопросов деятельности Шанхайской организации сотрудничества.

Повышенное внимание было уделено практическим аспектам многогранной работы по противодействию вызовам и угрозам безопасности, развитию экономической кооперации и гуманитарных связей в рамках ШОС, укреплению ее международных позиций. Обсуждены перспективы продвижения взаимодействия Туркменистана и ШОС.

Подписанные документы

По итогам визита делегации Туркменистана в Москву и проведенных двусторонних туркмено-российских переговоров было принято Совместное заявление Министров иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации в связи с 30-летием установления дипломатических отношений, а также подписаны следующие документы:

– «Дорожная карта» взаимодействия Туркменистана и Российской Федерации по вопросам региональной безопасности;

– План реализации основных направлений туркмено-российского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2025 годы;

– План мероприятий, посвящённых 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Туркменистана в связи с 30-летием установления дипломатических отношений

Мы, министры иностранных дел Российской Федерации и Туркменистана, принимая во внимание 30-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами, отмечаемое в 2022 году,

опираясь на исторически сложившиеся связи между народами двух стран, принципы равенства, уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимного доверия,

ссылаясь на обязательства, закрепленные в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года и Договоре между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве от 2 октября 2017 года,

заявляем:

Нашим национальным интересам отвечает дальнейшее активное развитие двусторонних межгосударственных связей в целях упрочения безопасности, развития и сотрудничества в Центральной Азии и на всем Евразийском пространстве.

В этом контексте мы отмечаем важность доверительного обмена мнениями и согласования позиций по ключевым вопросам двусторонних отношений, актуальным международным проблемам, в том числе в ходе регулярных встреч на высшем и высоком уровнях.

При полном уважении к постоянному нейтралитету Туркменистана будет всесторонне углубляться стратегическое взаимодействие и координация во внешнеполитической области, сближение позиций наших государств по наиболее значимым региональным и международным проблемам.

Продолжим всемерно развивать взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций и её специализированных учреждений, Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, форматов «Центральная Азия + Россия» и «каспийской пятерки», а также других многосторонних объединений в целях выработки общих подходов и оказания поддержки друг другу при рассмотрении вопросов, затрагивающих национальные интересы каждой из сторон.

Рассматриваем Содружество Независимых Государств в качестве важной площадки для углубления сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах. Будем наращивать взаимодействие в рамках этого объединения в целях дальнейшего укрепления добрососедских отношений между государствами-участниками, обеспечения их социально-экономического развития, поддержания международной безопасности и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам на основе Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и других его основополагающих документов.

Намерены взаимодействовать в направлении сопряжения национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных процессов на обширном евразийском пространстве в интересах формирования Большого евразийского партнерства.

Сообща продолжим содействовать установлению прочного мира, безопасности и стабильному развитию Афганистана, что имеет большое значение для благополучия соседних с ним государств. Считаем важным уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана, обеспечение прав афганского народа на мир и процветание. Договорились побуждать афганскую сторону к формированию подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп страны, соблюдению базовых правочеловеческих принципов, а также наращиванию усилий по противодействию исходящим с афганской территории угрозам распространения терроризма и наркотрафика.

Ввиду глобального характера пандемии COVID-19 и рисков возникновения новых эпидемий продолжим содействовать сотрудничеству в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения наших стран, осуществлению совместных проектов и обмену результатами научно-исследовательской деятельности в профилактике и борьбе с инфекционными болезнями, наращиванию лабораторного потенциала и подготовке специалистов.

Подтверждаем готовность развивать сотрудничество на базе двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Придаем важное значение регулярному диалогу по тематике региональной безопасности, сотрудничеству по линии заинтересованных служб с целью взаимополезного доверительного обмена информацией для укрепления потенциала антикризисного реагирования наших государств.

Продолжим активное взаимодействие по вопросам международной информационной безопасности в ООН, на региональных площадках и в двустороннем формате. В данном контексте будем опираться на План реализации основных направлений российско-туркменистанского сотрудничества в области обеспечения МИБ на 2022-2025 годы.

На основе взаимного учета интересов будем способствовать реализации координирующей роли Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству по приоритетным для обеих сторон проектам в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной областях в полном соответствии с принципами стратегического партнерства.

Предпримем меры по подготовке и успешному проведению Шестого Каспийского саммита, который состоится в Туркменистане в 2022 году. С этой целью продолжим тесную координацию усилий в рамках Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря./// nCa, 23 февраля 2022 г. (источники фотографий – МИД России, Совет Федерации РФ, Исполнительный комитет СНГ)