Украина в затруднительном положении – Часть 6 – Никому нет дела до мира

Тарик Саиди

Все можно было бы решить просто и мирно, но конфликт, который разожгли искусственно, разрешить полюбовно не удастся.

Россия признала отколовшиеся регионы Украины в качестве независимых государств и решила направить туда свои “миротворческие силы”.

Запад начал вводить санкции, а Россия считает, что готова с ними справиться.

Санкции окажут влияние в ближайшей перспективе, но укрепят российско-китайское партнерство, которое привлечет на свою сторону большое количество стран.

В то же время, многие испытают боль и страдания, но среди них не будет политиков и лиц, принимающих решения с обеих сторон.

Некоторые безумно обогатятся.

Одним словом, эту серию статей стоит завершить. К сожалению, никто не позаботился о мире. /// nCa, 23 февраля 2022 г.

КОНЕЦ.