Транспортный сектор Туркменистана – Часть 3

Агентство “Turkmendemirýollary”

Немал вклад железной дороги Туркменистана в развитие транспортного сектора страны. Всего имеется 12 стыковочных пограничных железнодорожных переездов, а именно Серхетяка (Казахстан), Таллымерджен, Тахъяташ, Фарап и РЗД 161 (Узбекистан), Имамназар и Серхетабад (Афганистан), Сарахс, Артык и Акяйла (Иран). Общая протяженность железнодорожных сетей Туркменистана составляет более 5 000 километров.

В настоящее время у туркменских железных дорог имеется обширный парк грузовых вагонов для осуществления высококачественных грузовых железнодорожных перевозок такие как думпкары, крытые и полукрытые, рефрижераторы , цистерны и фитинговые платформы.

Отмечая выгодное геостратегическое положение Туркменистана и его важность в укреплении транспортной соединяемости региона, весьма значимым является стальная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран (Север-Юг). Пропускная способность данного железнодорожного коридора составляет более 20 000 000 том в год. Данная ветка максимально выгодным образом соединяет страны Центральной Азии со странами Персидского залива.

Туркменистан активно сотрудничает с соседствующими странами для воплощения в жизнь грандиозных проектов. Железная дорога Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан), часть транспортно-транзитного коридора Лапис-Лазули, была сдана в эксплуатацию в феврале 2018 года. Железнодорожная магистраль Керки-Имамназар-Акина, введённая в строй осенью 2016 года, является первым звеном Азиатского международного транспортно-транзитного коридора.

На регулярной основе проводятся работы по обновлению вагонного и локомотивного парков Туркменистана. На железнодорожной станции Этрек и Сарахс имеются грузовые дворы и открытые, крытые склады, где осуществляется перестановка тележек, в настоящее время имеются все необходимые условия для пропуска более 400 вагонов. Также имеются хорошо оснащенные и грузовые дворы Кипчак, Этрек, Дашогуз, Бюзмеин, Геокдепе, Сарахс, Алтын Асыр, Анау, Теджен, Кахка и Мары.

Агентство «Turkmenawtoulaglary»

В целях удовлетворения потребностей населения Туркменистана в автомобильном транспорте, в обеспечении высокого качества пассажирских перевозок, а также в обслуживании населения автомобильным транспортом, соответствующие ведомства и ведомства Агентства «Туркменавтоулаглары» выполняют перевозки пассажиров по 607 маршрутам, из них 168 являются городскими, 336 пригородными и 103 междугородними маршрутами. Также, соответствующими ведомствами предоставляются качественные автобусные услуги по пассажирским перевозкам на заказ.

Чтобы удовлетворить потребности населения и обеспечить высококачественные услуги, с начала 2021 года по настоящее время было открыто 26 автобусных маршрутов и модифицировано 22 автобусных маршрута.

Современные легковые автомобили такси, приобретенные Уважаемым Президентом, предоставляют пассажирам качественные услуги такси в столице и в велаятах страны.

В целях повышения культуры услуг транспорта и создания благоприятных условий для пассажиров, в городских автобусах столицы внедрена система безналичных электронных платежей. В автомобили такси были установлены специальные устройства для оплаты услуг через Интернет. Также были установлены системы GPS/Glonass на автобусах, легковых автомобилях такси, грузовых автомобилях, находящихся в распоряжении предприятий в велаятах. Также через Интернет можно приобрести билеты на автобусы из столицы в велаяты страны на междугородные и пригородные маршруты.

Грузовые автомобили широко используются в различных отраслях народного хозяйства, в строительной отрасли нашей страны, а также для перевозки зерна и других сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Туркменистане. Кроме того, грузовые автомобили с полуприцепами с седельным тягачом КАМАЗ 5490 (4х2) и эвакуатором типа НЕФАЗ-93341 размещены в пунктах пропуска через Государственную границу и широко используются в перевозке грузов по всей стране.

В составе Агентства «Turkmenawtoulaglary» в 2020 году была создана Транспортно-экспедиционная компания «Улаг Экспедиторчылык Хызматлары» и вот уже более 1,5 года успешно работает на рынке транспортной логистики.

В настоящее время компания оказывает весь спектр транспортно-логистических услуг, связанных с перемещением грузов на территории Туркменистана.

На каждом автомобиле Транспортно-экспедиционной компании «Улаг Экспедиторчылык Хызматлары» установлен GPS трекер для мониторинга и оформлен пропуск для проезда по Туркменистану.

Компания «Улаг Экспедиторчылык Хызматлары» на сегодняшний день имеет долгосрочные контракты с автотранспортными компаниями.

Учитывая высокую степень ответственности при осуществлении экспедирования и перевозок грузов, с целью подтверждения высокой степени надежности, Транспортно-экспедиционная компания «Улаг Экспедиторчылык Хызматлары» сотрудничает с ведущими страховыми компаниями.

Международные автомобильные грузовые перевозки осуществляются через контрольно-пропускные пункты Артык, Алтын Асыр, Ховдан и Сарахс (Иран), Дашогуз, Таллымерджен, Куня-Ургенч и Фарап (Узбекистан), (Казахстан), Серехетабад и Имамназар (Афганистан)./// nCa, 23 февраля 2022 г. (в сотрудничестве с транспортно-коммуникационным сектором и МИД Туркменистана)

Продолжение следует. . .