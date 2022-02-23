Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления

Поскольку до президентских выборов в Туркменистане осталось чуть больше двух недель, кандидаты объезжают региона и проводят встречи с избирателями, рассказывая о своей предвыборной программе.

Кандидат от Аграрной партии Бекмурадов встретился с избирателями в Дашогузском велаяте 22 февраля.

В тот же день с дашогузцами встретился кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Мередов.

Их программы почти идентичны. Они пообещали, что в случае избрания на президентский пост предпримут усилия по модернизации экономики, защите окружающей среды, укреплению продовольственной безопасности. В центре внимания также будут вопросы развития промышленности, здравоохранения, науки, образования и спорта, а также повышения уровня жизни населения.

Кандидат от Аграрной партии рассказал о планах по дальнейшему подъему сельскохозяйственного сектора, а кандидат от Партии промышленников и предпринимателей заявил, что будет уделит больше внимания развитию промышленности и бизнеса. /// nCa, 23 февраля 2022 г.