Глобальные последствия российско-украинского конфликта

Тарик Саиди

Россия признала отколовшиеся регионы Украины в качестве независимых суверенных государств и отдала приказ о размещении там “миротворческих сил”.

Запад ответил санкциями, пообещав ввести новые санкции.

Проблема здесь в том, что Россия – это не просто какая-то другая страна. Это государство занимает 11% от общей площади суши в мире и охватывает 11 часовых поясов.

Точно так же, как невозможно физически окружить Россию, почти невозможно изолировать ее от глобальной экономической системы.

Безусловно, то, что навредит России, принесет ущерб многим другим странам мира.

Очевидно, Россия сделала этот шаг после долгих расчетов и внутренних дебатов. Насколько точно Москва оценила масштабы последствий действий, станет очевидным в ближайшие дни.

Какой бы ущерб ни был нанесен России западными санкциями, последствия в любом случае будут глобальными.

Помимо нефтегазовых рынков, так или иначе пострадают еще несколько сфер.

Нефтегазовые рынки

В статье Би-би-си, опубликованной 22 февраля 2002 года, говорится: «Цена на сырую нефть марки Brent, международный эталон, достигла семилетнего максимума в 99,38 доллара (73 фунта стерлингов) за баррель во вторник, прежде чем снизиться».

Напряженность в отношениях между Украиной и Россией: рост цен на нефть из-за опасений по поводу поставок

https://www.bbc.com/news/business-60473233

Далее в материале отмечено: «Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц предпринял важный шаг, заблокировав сертификацию трубопровода «Северный поток-2», который должен был поставлять газ непосредственно из России в Германию».

В статье Би-би-си говорится, что в ответ оптовые цены на газ подскочили: цена в Великобритании за поставку в апреле выросла на 9%, а стоимость за май выросла на 10% до 191 пенса за терм.

По мнению экспертов, на которых ссылается Би-би-си, цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель из-за сочетания украинского кризиса, холодной зимы в США и отсутствия инвестиций в поставки нефти и газа по всему миру.

Другие эксперты, которых цитирует Би-би-си, утверждают, что сочетание ряда факторов усугубят последствия российско-украинской ситуации. К ним относятся замедление темпов роста, вызванное ограничениями Covid, нарушение глобальной цепочки поставок, неопределенность на фондовых рынках, увеличение стоимости фрахта и доставки и т.д.

* * *

Алекс Кимани в статье для OilPrice, опубликованной 21 февраля 2022 года, дает более глубокий взгляд на ситуацию.

5 видов товаров, цены на которые могут взорваться по мере эскалации Украинского кризиса – Алекс Кимани

https://oilprice.com/Metals/Commodities/5-Commodities-That-Could-Explode-As-The-Ukraine-Crisis-Escalates.html

Россия добывает около 9 миллионов баррелей сырой нефти в день, что составляет около 10% мировой добычи нефти.

Кимани упоминает о решающем дефиците в производительности OPEC +. Он пишет: «ОПЕК+ устанавливает для себя высокую планку, увеличивая квоты на добычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с середины 2021 года. Группе постоянно не хватает бюджетов, и есть признаки того, что дела ухудшаются. В бюджете “ОПЕК 10”, (страны, входящие в ОПЕК за исключением Венесуэлы, Ливии и Ирана), было предусмотрено увеличение добычи на 254 тыс. баррелей в сутки в январе, а оставшаяся часть квоты в 400 тыс. баррелей в сутки была выделена России и другим странам. Официальные результаты, опубликованные несколько недель назад, показывают, что ОПЕК 10 увеличила добычу всего на 135 тыс. баррелей в сутки, и теперь добыча составляет на целых 748 тыс. баррелей в сутки ниже установленных квот».

В нынешней ситуации, когда Россия решила направить войска в отделившиеся регионы Украины, Кимани цитирует мнение стратега Дэвида Роша о том, что цены на нефть могут достичь 120 долларов за баррель, и мировая экономика может «радикально измениться».

Россия – не только нефтяной гигант. В 2021 году страна добыла 639 млрд кубометров природного газа, что составляет около 17% от общего объема мировой добычи.

Кимани утверждает, что в случае сокращения или отсутствия поставок российского газа в Европу покупатели обратят внимание на СПГ, крупнейшим поставщиком которого, скорее всего, станут США, обогнав Катар и Австралию.

В дополнение к аргументам Кимани, очевидно, что имеющихся поставок СПГ будет недостаточно для замещения российских объемов. Кроме того, возникнет вопрос о цене.

* * *

Нефть и газ – не единственные товары, испытывающие стресс. Возникает вопрос с поставками зерна и наличия некоторых стратегических металлов.

Независимо от того, насколько хорошо рассчитан карательный режим США и их союзников, Россия Путина подготовлена всесторонне. /// nCa, 23 февраля 2022 г.

Продолжение следует…