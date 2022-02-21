Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления

Благодаря инициативным группам граждан Ахалского и Марыйского велаятов общее число кандидатов на предстоящих президентских выборах достигло шести:

Ахалский велаят – Максатмырат Овезгельдыев, начальник санитарно-эпидемиологической службы Бабадайханского этрапа

Марыйский велаят – Какагельды Сарыев, директор Научно-производственного центра “Возобновляемые источники энергии” Государственного энергетического института Туркменистана

Балканский велаят – Бердымаммет Гурбанов, главный врач санатория “Аваза” Министерства здравоохранения и медицинской промышленности,

Лебапский велаят– Перхат Бегенджов, директор финансово-экономического средней профессиональной школы Лебапского велаята

Аграрная партия – заместитель главы администрации Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов

Демократическая партия – Заместитель Премьер-министра Сердар Бердымухамедов

В гонку, скорее всего, вступят еще два кандидата – от партии промышленников и предпринимателей и от Дашогузского велаята. Выборы назначены на 12 марта 2022 года. /// nCa, 21 февраля 2022 года