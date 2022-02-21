Президент Бердымухамедов проехался по пустыне на спортивном внедорожнике

После утренней прогулки и небольшой разминки в воскресенье, 20 февраля 2022 года, президент Бердымухамедов отправился в пустыню Каракумы на спортивном внедорожнике.

Одетый в гоночную форму, президент провел автомобиль через несколько сложных петель и поворотов.

Во время пробега у автомобиля возникли некоторые технические проблемы. На телевизионных кадрах видно, как выполняется быстрый ремонт, чтобы устранить поломку.

Президент также обратил внимание на растения и травы, произрастающие в пустыне, и выделил некоторые из них по их лечебным свойствам. Он является автором продолжающейся энциклопедической серии о лекарственных свойствах растений в Туркменистане. /// nCa, 21 февраля 2022 года (источник фото – TDH)