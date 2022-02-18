Туркменистан приступает к строительству второго участка автобана Ашхабад-Туркменабат

Туркменистан приступил к строительству участка Теджен-Мары высокоскоростной автодороги Ашхабад-Туркменабат. Президент Бердымухамедов принял участие в церемонии запуска строительства объекта в четверг, 17 февраля 2022 года.

Церемония была простой, довольно минималистичной – никаких песен и танцев, без скопления масс, только небольшое число правительственных чиновников, строительный подрядчик и их команда.

Президент прибыл на строительную площадку, расположенную примерно в 200 км к востоку от Ашхабада, на вертолете.

Выступая на церемонии перед правительственными чиновниками и строителями, президент подчеркнул важность успешной реализации программы дорожного строительства страны, укрепления роли Туркменистана как ключевого транспортного и транзитного узла в мире.

Подчеркнув важность успешной реализации программы дорожного строительства страны, укрепления роли Туркменистана в качестве ключевого транспортно-транзитного узла в мире, глава государства отметил, что открываются огромные возможности для развития государственно-частного партнёрства, внедрения эффективных методов ведения хозяйства, рационального использования огромных природных ресурсов.

Президент отметил, что реализация проекта по строительству новой автомагистрали будет способствовать решению задач развития транспортно-транзитных коридоров Туркменистана и интеграции страны в региональную и международную систему мультимодальных отношений, а также эффективному использованию ее геоэкономического потенциала.

* * *

Первый участок автодороги – участок Ашхабад-Теджен – был введен в эксплуатацию 29 октября 2021 года.

Ниже приведены фрагменты репортажа туркменских СМИ, в котором подробно рассказывается о проекте:

Президент Туркменистана принял участие в торжественном открытии автодороги Ашхабад-Теджен протяженностью 203 км, которая является первым участком высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат. Об этом сообщается на сайте “Туркменистан: золотой век”.

[ . . . ]

Строительство автобана Ашхабад-Туркменабат, общая протяженность которого составит 600 км, осуществляется ЗАО “Туркмен Автобан”, а субподрядчиками являются индивидуальные предприятия “Нусайоллары” и “Хызмат меркези”, а также хозяйственные общества “Эдермен” и “Алтын несил”. Общая стоимость проекта составляет 2,3 миллиарда долларов США.

Сроки завершения строительства второго (Теджен – Мары) и третьего (Мары – Туркменабат) участков высокоскоростной магистрали запланированы на декабрь 2022 года и декабрь 2023 года.

Вот более подробная информация с другого туркменского медиа-сайта:

600-километровая магистраль предназначена для ускорения и увеличения объемов грузоперевозок по территории Туркменистана. После соединения с автомагистралью Ашхабад-Туркменбаши автобан, соединяющий восточный регион страны со столицей, обеспечит грузовым автомобилям прямой доступ к Международному морскому порту Туркменбаши, а затем морским путем на Кавказ, в Европу, на юг России, на север Ирана, в Персидский и Оманский заливы, говорится в сообщении.

[ . . . ]

Шоссе будет иметь восемь полос движения – три основных и по одной вспомогательной с каждой стороны дороги. Ширина дороги составит 34,5 метра. Шоссе начнется с перекрестка, который будет построен на 24-м километре автодороги Ашхабад – Дашогуз. Там же будут расположены платежные терминалы, которые будут осуществлять электронные платежи, услуги управления дорожным движением и зона отдыха.

Для надлежащего содержания скоростной дороги также планируется построить соответствующие станции. Дорожное движение будет контролироваться автоматической системой, которая, используя непрерывное видеонаблюдение, будет собирать, хранить и передавать все данные и информацию о дорожном движении в службу надзора за дорожным движением. Отчеты с метеостанции, включая информацию о влажности и расстоянии видимости, также будут отправляться в службу надзора за дорожным движением.

* * *

Вебсайт подрядчика проекта автобана: https://turkmenawtoban.com

* * *

Участок Теджен-Мары автомагистрали Ашхабад-Туркменабат составляет половину запланированной автомагистрали Туркменбаши-Туркменабат. Это жизненно важное звено в инициативах по внутри- и межрегиональной связанности в направлении Север-Юг и Восток-Запад.

Автомагистраль Туркменбаши-Туркменабат – это автомагистраль М37. Согласно базе данных ЭСКАТО ООН, это туркменский участок европейского маршрута E60 и Азиатского шоссе AH5, который соединяет Брест, Франция, с Иркештамом, Кыргызстан, на границе с Китайской Народной Республикой. Трасса соединяет большинство крупных городов страны от Туркменбаши на западном побережье Каспийского моря до Бухары, Узбекистан.

Из Туркменбаши шоссе продолжается на восток, проходя через Джебель, Балканабат, Гумдаг, Берекет, Сердар, Бехерден, Гекдепе, Ашхабад, Гами, Аннау, Артык, Кахка, Душак, Теджен, Ханховузское водохранилище, Мары, Байрамалы, пересекает Каракумский канал, далее на север в пустыню Каракумы через Репетекский природный заповедник, через города Багтыярлык, Туркменабат, Фарап, перед пересечением Амударьи и въездом в Узбекистан. /// nCa, 18 февраля 2022 года