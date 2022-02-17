Страны открываются для туристов из Туркменистана

Ограничения на поездки для туристов из Туркменистана ослабляются все большим числом стран.

Туркменистан входит в число 72 стран, граждане которых могут въезжать в Абу-Даби без обязательных карантинных требований. То есть страна находится в “Зеленом списке”, который действует с 15 февраля 2022 года.

Пассажирам из этих стран потребуется пройти ПЦР-тест по прибытии и еще один ПЦР-тест на шестой день прибытия. Непривитым лицам нужно будет пройти третий тест на девятый день их пребывания.

Между тем, в Азербайджане опубликован список из 17 стран, граждане которых или иностранцы, проживающие в этих странах, могут въезжать в Азербайджан или выезжать воздушным транспортом. Туркменистан также попал в этот список. Об этом говорится в указе, подписанном премьер-министром Али Асадовым 15 февраля 2022 года./// nCa, 17 февраля 2022 года