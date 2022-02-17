Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, г-жа Нарине Саакян вручила верительные грамоты Президенту Туркменистана

Ашхабад, 16 февраля 2022 года: Сегодня г-жа Нарине Саакян, Постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане, вручила верительные грамоты Президенту Туркменистана г-ну Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе встречи обсуждались перспективы углубления стратегического партнерства между Туркменистаном и ПРООН по широкому спектру вопросов, включая экономическую диверсификацию, цифровую трансформацию, здравоохранение, социальную интеграцию, охрану окружающей среды и изменение климата, энергоэффективность, снижение рисков бедствий, права человека и другие направления национального развития.

Г-жа Нарине Саакян выразила благодарность Президенту Туркменистана за ценную поддержку, оказанную в реализации совместных проектов развития, в соответствии с международными обязательствами и приоритетными направлениями страны, отраженными в «Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 гг.» и выразила надежду на расширение партнерства для выполнения задач новой более амбициозной «Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы: Возрождение новой эпохи суверенного государства», направленной на достижение Целей устойчивого развития в Туркменистане и во всем мире.

После официальной церемонии вручения Его Превосходительству Президенту Туркменистана верительных грамот, подписанных Его Превосходительством г-ном Акимом Штайнером, Администратором ПРООН, г-жа Саакян обратилась к СМИ:

«Для меня большая честь встретиться с Его Превосходительством г-ном Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудить перспективы углубления стратегического сотрудничества между Туркменистаном и Программой развития ООН. Позвольте мне еще раз подтвердить, что ПРООН останется верным партнером Правительства Туркменистана в поддержку национальных усилий по достижению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, не оставляя никого позади».

Биографическая справка:

Г-жа Саакян имеет более 20 лет опыта работы в системе ООН, начиная с управления проектами до Постоянного представителя ПРООН и дополнительно 15 лет профессионального опыта в государственной структуре и научно-исследовательских учреждениях, местных и международных общественных организациях, во Всемирном банке, ЮСАИД и других международных организациях. Г-жа Саакян имеет обширный опыт в разработке и продвижении основных реформ правительств по вопросам интеграции в ЕС; мобилизации ресурсов для программ развития и инвестиций и участие в обсуждениях и принятии комплексных решений с партнерами из государственных учреждений, местных властей, доноров и частного сектора.

Г-жа Саакян ранее работала Постоянным представителем ПРООН в Северной Македонии и Заместителем Постоянного представителя в Македонии, Молдове и Туркменистане. До начала работы в системе ПРООН она работала в государственно-частном партнерстве «EurAsia Foundation» в США, возглавляя департамент экономического развития. Г-жа Саакян также работала в правительстве Республики Армения на различных должностях, включая управление Департаментом инвестиций Министерства торговли и промышленности и Департамента иностранных инвестиций Министерства экономики.

Г-жа Саакян имеет докторскую степень по экономике (Москва, Государственное планирование) и степень бакалавра делового администрирования (Ереван, Инженерный университет)./// nCa, 16 февраля 2022 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)