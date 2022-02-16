Все туркменистанцы будут обеспечены жильем

Рамиля Дельмухаметова

11 февраля 2022 года в Ашхабаде состоялось внеочередное заседание Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Одним из важных вопросов повестки дня стало обсуждение основных направлений социально-экономического и культурного развития туркменского государства на 2022 – 2052 годы, а также путей улучшения благосостояния народа.

«В будущем каждая семья будет иметь отдельную квартиру или дом!», – отметил в своем выступлении Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Молодежь с воодушевлением восприняла это заявление. Сегодня государство уделяет огромное внимание повышению качества жизни народа. Строятся благоустроенные дома, выделяются земельные участки для индивидуального жилищного строительства, создаются условия для развития предпринимательской деятельности.

В тенденциях современности будут возводиться «умные дома» и «умные города» для народа. Первые такие дома поднимутся в новом административном центре Ахалского велаята и в «Ашхабад-сити».

В 2021 году за счёт всех источников финансирования освоено капиталовложений в объёме 31,7 миллиарда манатов. 53,7 % этой суммы или 17,02 млрд. манат было направлено на строительство объектов социально-культурного назначения.

В рамках Национальной сельской программы за 2021 год освоено 2,424 млрд. манатов. За истекший год в рамках Программы построено 529,7 тысячи квадратных метров жилья.

По состоянию на 1 января 2022 года, продолжается строительство 104,1 тысячи квадратных метров жилья. /// nCa, 16 февраля 2022 г.

Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.