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Туркменистан: Строительство промышленного объекта по предложению Казахстана на границе с Афганистаном

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Туркменистан работает над предложением Казахстана о строительстве промышленного перерабатывающего комплекса в Серхетабате (бывшая Кушка), на границе с Афганистаном.

Во время заседания правительства, состоявшегося по видеосвязи во вторник, 15 февраля 2022 года, президент дал указания вице-премьерам Оразгельдиеву, Гылыджову и Мередову подробно изучить практические аспекты предложения, в том числе месторасположение объекта.

Идея, подробности которой на данный момент неизвестны, была озвучена во время недавнего визита казахстанской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром в Туркменистан. /// nCa, 16 февраля 2022 года

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