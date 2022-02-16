Президентские выборы в Туркменистане – последние обновления

Подготовка к президентским выборам в Туркменистане, намеченным на 12 марта 2022 года, идет быстрыми темпами.

15 февраля 2022 года Аграрная партия Туркменистана выдвинула Агаджана Бекмурадова, заместителя хякима Марыйского велаята в качестве своего кандидата.

Агаджан Бекмурадов окончил Туркменский государственный архитектурно-строительный институт в 1995 году по специальности инженер-строитель. В разные годы он работал в хякимликах этрапов Марыйского велаята, в Векилбазарском этрапском совете Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, объединении Проф­союзов данного этрапа. С апреля 2017 года А.Бекмырадов занимает должность заместителя хякима Марыйского велаята.

Избирательная комиссия Туркменистана также тщательно изучила и утвердила документы о выдвижении кандидата от Демократической партии Сердара Бердымухамедова. /// nCa, 16 февраля 2022 г.