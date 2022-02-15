Элдор Туляков: Экономическое развитие как приоритет в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы

Элдор Туляков, Исполнительный директор Центра «Стратегия развития» в Узбекистане

После широких общественных обсуждений Узбекистан принял свою пятилетнюю Стратегию развития на 2022-2026 годы. Она состоит из семи приоритетных направлений и ста целей, которых Узбекистан намерен достичь в течение пяти лет. Этот стратегический документ послужит для Узбекистана базой для дальнейших реформ во всех сферах.

Стратегия предусматривает реализацию различных мер, которые должны создать основу для вхождения в число «государств с доходом выше среднего».

В стране определены целевые показатели в конкретных цифрах и внедрены механизмы достижения этих целей. Среди множества других приоритетов, определенных в Стратегии развития на 2022-2026 годы – такие, как дальнейшая экономическая либерализация, приватизация в большинстве сфер, конкуренция, ликвидация монополии, привлечение большего объема иностранных инвестиций, стабилизация цен, поддержка развития «драйверных сфер экономики», децентрализация, которая даст больше полномочий регионам.

При этом, ключевой целью для страны является увеличение ВВП на душу населения в 1,6 раза в ближайшие пять лет, а дохода на душу населения к 2030 году до 4000 долларов США за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста во всех отраслях экономики, включая энергетику, промышленность, машиностроение, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и другие. Еще одной важной целью является обеспечение макроэкономической стабильности и постепенное снижение годового уровня инфляции до 5 процентов к 2023 году. В свою очередь, только в текущем году государство намерено снизить уровень инфляции до 9 процентов.

Глядя на обозначенные реформы в промышленной политике, можно увидеть, что страна и впредь будет продолжать обеспечивать устойчивость национальной экономики и увеличивать долю промышленности в ВВП за счет увеличения объема промышленного производства на 40 процентов. Для этого определены приоритетные области, каждая из которых состоит из своих целевых показателей. В число этих целей входит реализация крупных инвестиционных проектов в металлургии, таких как увеличение объемов производства золота на 26 процентов и серебра – на 42 процента, увеличение производства продукции из меди и черных металлов в 2 раза. Объем продукции, произведенной в химической промышленности, составит 2 миллиарда долларов США за счет развития химической и газохимической промышленности и доведения уровня переработки природного газа с 8 до 20 процентов. Кроме того, предусматривается удвоение производства строительных материалов, увеличение объема производства в кожевенно-обувной промышленности в 3,2 раза, производства продуктов фармацевтической промышленности в 3 раза и производства мебельной продукции в 2,8 раза по сравнению с текущими объемами.

Все эти прогнозы требуют бесперебойного снабжения экономики электроэнергией. Поэтому в дополнение к другим запланированным мероприятиям предлагается активное внедрение зеленых технологий во всех сферах, повышение энергоэффективности на 20 процентов, снижение выбросов вредных газов в атмосферу на 10 процентов. Например, к 2026 году планируется увеличить производство электроэнергии еще на 40 миллиардов кВт/ч, доведя общее количество до 110 миллиардов кВт/ч. Кроме того, правительство намерено сэкономить около 3 миллиардов кубометров природного газа за счет доведения в общем объеме производимой энергии доли возобновляемых источников энергии до 25 процентов к 2026 году. В этой связи, сокращение выбросов вредных газов в атмосферу на 8 миллионов тонн также является приоритетной задачей.

Еще одна важная цель – превращение цифровой экономики в основную «драйверную» сферу экономики. Реализация работы, направленной на увеличение объемов цифровой экономики не менее чем в 2,5 раза, также является целью, направленной на укрепление потенциала страны в этой новой сфере.

Запланированные реформы нуждаются в постоянном притоке инвестиций, что требует соответствующей инвестиционной среды и верховенства закона. Соответственно, принятие мер по привлечению необходимых 120 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, включая иностранные инвестиции в размере 70 миллиардов долларов, является еще одной важной задачей, стоящей перед правительством. Более того, страна планирует реформировать свои рынки капитала. Таким образом, планируется увеличить финансовые ресурсы в экономике за счет доведения объема рынка капитала с 200 миллионов долларов до 7 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Завершение трансформации банковской системы, доведение доли банковских активов частных банков с 20 до 60 процентов к 2025 году, в целом, является целью реформирования банковского сектора и повышения доступности качественных банковских услуг.

К 2026 году Узбекистан планирует увеличить объем экспорта республики до 30 миллиардов долларов для поддержания устойчивого экономического развития. Поэтому доведение доли частного сектора в экспорте до 60% является приоритетной задачей. Соответственно, путем совершенствования системы оказания организационной и финансовой помощи предприятиям-экспортерам страна готова увеличить нынешнее количество предприятий-экспортеров с 6500 до 15 тысяч. Также ожидается расширение географии экспорта товаров со 115 до 150 стран мира.

Для дальнейшей поддержки предпринимательства правительство планирует к 2026 году снизить налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты с 27,5 до 25 процентов к ВВП и снизить ставку НДС с 15 до 12 процентов, а также снизить налог на прибыль для телекоммуникационного, банковского и финансового секторов с 20% до 15%.

Правительство планирует увеличить экономический потенциал регионов путем проведения реформ по децентрализации для дальнейшей поддержки развития районов. Учитывая, что сельское хозяйство занимает большой объем в ВВП государства, ежегодный темп роста сельского хозяйства ожидается сохранить на уровне не менее 5 процентов, что должно привести к увеличению доходов фермеров не менее чем в два раза. Кроме того, Узбекистан планирует внедрить более дифференцированный подход в развитии районов и махаллей. Таким образом, в зависимости от основной специализации махаллей, будь то различные виды сельского хозяйства, текстильная промышленность или что-то другое, государственные планы дополнительно поддерживают эти драйверные сферы в этой махалле, учитывая особенности каждой конкретной махалли в отдельности.

Ускорение процессов вступления Узбекистана в ВТО также входит в число приоритетов Стратегии развития Нового Узбекистана. А тем временем, расширение экспорта готовой продукции в страны Европы в рамках системы GSP+ останется приоритетом.

В заключение следует отметить, что Узбекистан определил несколько приоритетов экономических преобразований в своей Стратегии развития. Реализация всех этих мероприятий требует высокого потенциала и значительных ресурсов. Поэтому, сотрудничеству с партнерами и интеграции в мировое сообщество уделено первостепенное внимание во многих целях, сформулированных в Стратегии. ///Посольство Узбекистана в Туркменистане, 15 февраля 2022 г.