Демократическая партия Туркменистана выдвигает Сердара Бердымухамедова своим кандидатом на предстоящих президентских выборах

Демократическая партия Туркменистана выдвинула Сердара Бердымухамедова своим кандидатом на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 12 марта 2022 года.

Решение было принято в ходе IX внеочередного съезда партии 14 февраля 2022 года.

Сердар Бердымухамедов является сыном президента Бердымухамедова и в настоящее время занимает должность вице-премьера, курирующего экономический и финансовый сектор. Он также курирует финансовую вопросы нефтегазового сектора.

Сердар Бердымухамедов окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова в 2001 году по специальности “инженер-технолог”. Будучи также специалистом в области международных отношений, за годы своей карьеры он приобрел богатый опыт управленческой деятельности, занимая такие должности, как председатель Комитета Меджлиса, заместитель министра иностранных дел, заместитель, а затем хяким Ахалского велаята, министр промышленности и строительного производства, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана. /// nCa, 15 февраля 2022 года