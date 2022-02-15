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Демократическая партия Туркменистана выдвигает Сердара Бердымухамедова своим кандидатом на предстоящих президентских выборах

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Демократическая партия Туркменистана выдвинула Сердара Бердымухамедова своим кандидатом на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 12 марта 2022 года.

Решение было принято в ходе IX внеочередного съезда партии 14 февраля 2022 года.

Сердар Бердымухамедов является сыном президента Бердымухамедова и в настоящее время занимает должность вице-премьера, курирующего экономический и финансовый сектор. Он также курирует финансовую вопросы нефтегазового сектора.

Сердар Бердымухамедов окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова в 2001 году по специальности “инженер-технолог”. Будучи также специалистом в области международных отношений, за годы своей карьеры он приобрел богатый опыт управленческой деятельности, занимая такие должности, как председатель Комитета Меджлиса, заместитель министра иностранных дел, заместитель, а затем хяким Ахалского велаята, министр промышленности и строительного производства, председатель Высшей контрольной палаты, член Государственного совета безопасности, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана. /// nCa, 15 февраля 2022 года

 

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