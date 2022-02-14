Затруднительное положение Украины – Часть 5 – Печальное и дорогостоящее занятие – вызвать улыбку на лице ребенка-беженца

Тарик Саиди

Беженцы, как определяет бессердечная американская терминология, являются “сопутствующим ущербом” войны. Природа современной войны такова, что она почти всегда приводит к появлению большого числа беженцев и перемещенных лиц.

Как мы знаем из недавних войн, беженцы пытаются найти убежище в соседних странах.

Пакистан и Иран стали примерами стран, принявших афганских беженцев.

В настоящее время Турция принимает самое большое число беженцев в мире. По данным УВКБ ООН, в Турции насчитывается около 4 миллионов зарегистрированных беженцев, из которых почти 3,5 миллиона – выходцы из Сирии, страны, граничащей с Турцией.

В период с 2011 по 2018 год Турция выделила беженцам 30 миллиардов долларов США. Цифры с 2019 по 2021 год разрозненны и их трудно обобщить, но оценки будут соответствовать тому же масштабу, что и за предыдущий период.

В этом году УВКБ ООН требуется 349,5 миллиона долларов США (в дополнение к тому, что Турция тратит из своих собственных ресурсов) для беженцев в этой стране. До настоящего время обеспечено только 11% этой суммы.

Если администрации Байдена удастся склонить Россию к войне на Украине, то там наверняка появятся беженцы, и они направятся в соседние европейские страны.

Украина граничит с семью странами: Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой, Россией и Беларусью. Общая протяженность украинской границы составляет 6 992,98 км (4 345,24 миль).

Потоки беженцев, скорее всего, устремятся в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию

Эти страны в той или иной степени процветают, но не располагают достаточными возможностями для приема любого количества беженцев.

Фактически беженцы из Украины вернут экономику этих стран на кризисный уровень.

Население Турции составляет чуть более 85 миллионов человек. ВВП Турции оценивается в 2022 году в размере 3,0 триллиона долларов по ППС.

По сравнению с этим ВВП Венгрии по ППС составляет 350 миллиардов долларов, Польши – 1,353 триллиона долларов, Словакии – 209 миллиардов долларов и Румынии – 660 миллиардов долларов. В общей сложности это 2,57 триллиона долларов, что на 400 миллиардов долларов меньше по сравнению с показателями Турции.

Только представьте, какое огромное бремя принесут эти беженцы.

Экономика – лишь одна из областей, пострадавших от наплыва беженцев. Напряжена вся система, включая образование и здравоохранение.

Есть и социальные аспекты. Почти наверняка возникнет раскол между местными жителями и беженцами.

Страны, которые создают потоки беженцев из-за своих безответственных амбиций, и страны, которые принимают беженцев по целому ряду причин, имеют в своем распоряжении различные платформы, чтобы высказать свою точку зрения.

Реальная история – ребенок-беженец – остается неуслышанным, разве что косвенным образом.

Детство – короткий и мимолетный период. Это годы становления, и они определяют будущее и судьбу человека.

Перед Турцией, в которой проживает почти 20% населения Сирии, встали задачи по поиску инновационных решений. Ведь беженцев надо не только накормить, одеть и приютить, но и сохранить их достоинство и обеспечить полноценное детство самым маленьким.

Масштабной инициативой в этой области является “Программа реагирования на беженцев в Газиантепе”.

Газиантеп – провинция, граничащая с сирийской провинцией Алеппо. Легендарная река Евфрат проходит через Газиантеп, прежде чем продолжиться на территории Сирии и Ирака.

Население Газиантепа составляет всего около 2 миллионов человек, но в нем проживает почти полмиллиона сирийских беженцев, то есть каждый четвертый житель Газиантепа является сирийским беженцем.

Несколько особенностей отличают программу поддержки беженцев Турции от многих других стран. Одно из отличий состоит в том, что местные власти отдают предпочтение полуинтеграции беженцев. Эти меры в основном направлены на культурную и социальную осведомленность как беженцев, так и местного населения, а также на системный подход к обеспечению рабочих мест для беженцев, не вызывая недовольства у местного населения.

Однако особого восхищения достойна работа, проводимая в интересах детей-беженцев. Все фотографии, включенные в данную статью, сделаны в одной из деревень сирийских беженцев близ города Газиантеп.

Есть много причин, по которым эти дети кажутся такими счастливыми и довольными.

Во-первых, система обеспечивает им правильное питание. Во-вторых, предпринимаются усилия по предоставлению базового образования детям на их родном языке, то есть на арабском языке. В-третьих, они хорошо проводят досуг на достаточно оборудованной игровой площадке и на занятиях по декоративно-прикладному искусству. И прежде всего, любовь, много любви.

Они также учатся общаться со взрослыми за пределами своей семьи. Юные леди, проводящие большинство занятий, полны любви к детям, и это видно по тому, как быстро дети привязываются к ним. Ребенок процветает, когда чувствует себя любимым.

В общении с беженцами – официально они упоминаются как братья и сестры, а не беженцы. Существует понимание того, что Турция является не просто страной транзита для беженцев; это страна назначения для многих из них.

Вся система довольно сложна, и центральной частью является отбор подходящих кадров для такого рода работы.

Цель обсуждения здесь состоит в том, что надвигающаяся война в Украине, к сожалению, может спровоцировать новую волну беженцев. Их ближайшим пунктом назначения будет Восточная Европа.

Европа, особенно Восточная Европа, должна придать больше весомости понятию мира.

Вызвать улыбку на лице ребенка-беженца – огромная задача, душераздирающая и дорогостоящая. /// nCa, 14 февраля 2022 года (Все фотографии защищены авторским правом nCa)

Продолжение следует…