В Туркменистане совершенствуется природоохранное законодательство

Рамиля Дельмухаметова

Государственная политика в области охраны природного богатства и животного мира направлена на воспитание у людей сознания и бережного отношения к флоре и фауне, увеличение численности объектов животного мира, рациональное использование охотничьих богатств.

В связи с этим 18 декабря 2021 года принят Закон Туркменистана «Об охоте и охране охотничьих богатств». Данный Закон, состоящий из 10 глав и 56 статей, достаточно конкретизирован по сравнению с предыдущим аналогичным законом от 1998 года, который утратил силу.

В новом Законе расширены основные понятия, конкретизированы принципы пользования охотничьими богатствами, использования незаконно добытой охотничьей продукции. Расширены права и обязанности граждан и общественных организаций в области охоты и охраны охотничьих богатств, обозначены принципы ведения и основные функции охотничьего хозяйства.

В частности, предусматривается возможность заключения соглашения и договора ведения охотничьего хозяйства.

Ведущие охотничьи хозяйства заключают с уполномоченным органом Соглашение и соответствующим местным органом администрации составляют договор о ведении охотничьего хозяйства.

Юридическим лицам Туркменистана, заключившим соглашение о ведении охотничьего хозяйства, могут быть предоставлены земельные участки, лесные земли из земель государственной собственности для ведения охотничьего хозяйства.

Также в нормативном документа освещены вопросы незаконной охоты (браконьерство) и запреты при охоте.

Незаконной считается охота вне сезона охоты, в местах, не входящих в состав охотничьих угодий, а также охота на диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу Туркменистана.

Правом охоты на территории Туркменистана пользуются члены Общества охотников, являющиеся пользователями охотничьих угодий, а также физические лица, уплачивающие государственную пошлину и членские взносы, получившие членское удостоверение.

Охотничьими угодиями на территории Туркменистана могут также пользоваться и иностранцы на основании разрешения уполномоченных органов.

Также в соответствии с новым законом расширен круг полномочий должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области охоты и охраны охотничьих богатств. Эта обязанность возложена на государственных инспекторов, перечень которых утверждается Кабинетом министров.

Государственные инспекторы имеют право не только проверять документы у охотников; производить личный досмотр лиц, производящих охоту, остановку для досмотра плавучих и наземных транспортных средств охотников, досмотр оружия, других орудий охоты и продукции охоты; изымать у нарушителей документы на право охоты, оружие и боеприпасы, другие орудия охоты, незаконно добытую продукцию охоты, плавучие и наземные транспортные средства, а также соответствующие документы и оформлять в установленном порядке.

Но также, госинспектор уполномочен:

рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания;

определять размеры ущерба, причинённого охотничьим богатствам, и на этом основании предъявлять виновным лицам требования о добровольном возмещении этого ущерба или обратиться об этом в суд с иском;

составлять акты в случае выявления нарушений законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств и отправлять документы в соответствующие уполномоченные органы для принятия дальнейших мер;

носить специальную форму единого образца с отличительными знаками;

использовать не запрещённое законом специальное оснащение (свисток, жезл, звукоусиливающие технические средства, средства связи, отличительное освещение на транспортных средствах и другие).

Об авторе: Рамиля Дельмухаметова – юрист (на пенсии), с более 40-летним опытом практики в административном и гражданском праве.

/// nCa, 10 февраля 2022 г.