В 2021 году Туркменистан добыл рекордный объем газа с момента обретения независимости

В 2021 году в Туркменистане было добыто 83,773 млрд кубометров природного газа. Это самая высокая годовая добыча газа с момента обретения независимости. Об этом было заявлено во время заседания кабинета министров 11 февраля 2022 года.

При достижении этого уровня добычи целевой показатель по добыче природного и попутного газа был превышен более чем на 20%.

В прошлом году Туркменистан экспортировал 34 млрд куб. м газа в Китай и 10 млрд куб. м в Россию.

Некоторые небольшие объемы были поставлены в Азербайджан в рамках трехсторонней сделки по свопу между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном. Сделка, предусматривающая поставку в Азербайджан 2 млрд куб. м газа, вступила в силу в декабре 2021 года. Суточные поставки газа в Азербайджан составят 5-6 миллионов кубометров.

Согласно докладу, сделанному вице-премьером Ш.Абдрахмановым на заседании кабинета министров, целевой показатель по экспорту природного газа был превышен почти на 30%. /// nCa, 14 февраля 2022 года